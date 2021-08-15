كيفية استخراج الملصق الإلكتروني للسيارات

تواصل وزارة الداخلية تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال تدشين موقع إلكتروني خاص بالمرور، «بوابة مرور مصر»؛ تسهيلًا على المستفيدين لتوفير الوقت والجهد، حيث يمكن لمالكي السيارات طلب إصدار الملصق الإلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا.

وتقدم «الوطن» لقرائها خطوات استخراج الملصق الإلكتروني للسيارات، على النحو التالي:

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني للسيارات عبر الإنترنت

- الدخول على الموقع الرسمي للمرور من خلال هذا الرابط

- يقوم المستخدم باختيار خدمة المركبات.

- يسجل بيانات المركبة الخاصة به.

- ثم تسديد رسوم استخراج الملصق الإلكتروني.

- بعد ذلك يتم تركيب ملصق السيارة الإلكتروني على الفور.

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كيفية استخراج الملصق الإلكتروني من المرور

- يذهب مالك السيارة إلى أقرب وحدة مرور تابعة له في محافظته.

- يقدم رخصة السيارة ثم يطلب تركيب الملصق الإلكتروني.

- يقوم بسداد قيمة الملصق وهي 50 جنيهًا.

- يستلم الملصق الذي يحتوى على عدد من البيانات من أبرزها رقم السيارة وجميع بياناتها.

- يوضع الملصق في مكان محدد بالزجاج الأمامي للسيارة.

أهمية الملصق الإلكتروني للسيارات

- يستخدم الملصق الإلكتروني في تطبيقات أخرى، منها سداد رسوم الطرق ورسوم أماكن الانتظار.

- لا يرتبط تركيب الملصق الإلكتروني بموعد ترخيص السيارات

- لا يجوز أن تسير السيارة بدون ملصق أو إخفاءه أو التلاعب فيه، لأنه يحتوي على رقم السيارة وبياناتها المسجلة بالاستعلام عبر الانترنت.

وناشدت وزارة الداخلية المواطنين، للتأكيد على أهمية الملصق الإلكتروني وضرورة السرعة في التوجه لإدارات المرور المختلفة في كافة محافظات الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، بجانب تركيب اللوحات المعدنية المؤمنة، وذلك وفقًا لتطبيق منظومة النقل الذكية التي من شأنها تيسير عملية البحث عن السيارات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيًا، فضلًا عن تحقيق الانضباط المروري لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

غرامة التخلف عن استخراج الملصق الإلكتروني

وأكدت وزارة الداخلية، أن امتناع مالكي السيارات عن تركيب الملصق الإلكتروني سيعرضهم للغرامة والمسائلة القانونية، التي قد تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر لمالك السيارة وفقًا لمرور القانون الجديد.

شكل الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني للسيارات، عبارة عن شريحة ذكية، تشمل على كافة بيانات السيارة، ويتم تركيبها على الزجاج الأمامي للسيارة.