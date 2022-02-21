الأردن: تسريبات حسابات الملك البنكية افتراءات مضللة لتشويه الحقيقة

أصدر الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الاثنين، بيانًا يوضح فيه حقيقة ما انتشر مؤخرًا من تسريبات بنكية تخص الملك عبد الله الثاني، مؤكدا أنها معلومات غير دقيقة ومضللة.

الأردن: التسريبات يراد بها تشويه الحقيقة

وتابع الديوان الملكي الهاشمي في بيانه، أن كل هذه المعلومات المنتشرة يتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بجلالة الملك والأردن وتشويه الحقيقة، موضحا أن الأموال والأصول الخاصة بالملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية، وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عاما.

تدقيق ورقابة لكل المساعدات الخارجية

وشدد الديوان الملكي الهاشمي على أن المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة.

وكشف البيان: «أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف لجلالة الملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي تناولت أيضا تسريبات تعود إلى فترات سابقة».

وأوضح الديوان الملكي الهاشمي، في بيانه عدة نقاط التزاماً بمبدأ الشفافية والمكاشفة، والتي جاءت كالتالي:

- إن الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات.

- إن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع «Airbus 340» بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة «Gulfstream» صغيرة وأقل كلفة.

وكشف بيان الديوان الملكي أن الطائرتين كان ورثهما جلالة الملك عن والده الملك الحسين، وجرى بيعهما، واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة الـ Airbus 340 وشراء طائرة الـGulfstream التي يستخدمها جلالته حاليا.

- نتج عن استبدال الطائرة الكبيرة بطائرة أصغر توفيرا لمبلغ يستخدم مع الأموال والأصول الخاصة بجلالة الملك عبدالله الثاني لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، إضافة إلى تمويل المبادرات الملكية المختلفة خلال السنوات الماضية.

- إن الحسابات المغلقة المذكورة في التقارير تشمل حسابا أودعت فيه بعض المبالغ التي ورثها جلالة الملك عبد الله الثاني عن الملك الحسين.

- أما بالنسبة لحساب أبناء الملك عبدالله الثاني، المسجل باسم الملكة رانيا العبد الله، فقد تم فتح هذا الحساب من الأموال الشخصية للملك عبد الله، وتم وضعه تحت ولاية والدتهم، نظرا لكونهم لم يكونوا تجاوزوا السن القانونية وقت فتح ذلك الحساب.