تصدر موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 في السعودية محركات البحث العالمية «جوجل»، خلال الدقائق الماضية، إذ يحتفل جموع المسلمين بالمملكة العربية السعودية، وكذلك أبناء الجاليات المتواجدة على أرضها بهذه المناسبة الدينية، التي اقترب موعد الاحتفال بها، فالبعض يبحث عن الموعد للصيام، والبعض الآخر لأداء العمرة، وتحديدًا المتواجدين في المملكة.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 في السعودية

تلبية للرد على استفسارات المواطنين حول العالم على عمليات البحث، تقدم «الوطن»، موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 في السعودية، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، إذ أنه وفقا للحسابات الفلكية، فإن الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 رجب 1443 الموافق 27 فبراير الجاري.

فضل صيام يوم 27 رجب

يتقرب المسلمون حول العالم، بصيام يوم 27 رجب التي توافق ذكرى الإسراء والمعراج، وعليه قد يتساءل البعض حول فضل صيام تلك الليلة، وهو ما أجابت عليه دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن صيام هذه الليلة، أمر مستحب، فمن صام يوم واحد تطوع في سبيل الله بغير الفريضة باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا، كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم، فيجوز الصيام نهار ليلة الإسراء والمعراج ولا شيء فيه من البدعة.

وذكرت دار الافتاء، أن الأقوال التي تحرم على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوال فاسدة وآراء كاسدة لم يسبق مبتدعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها، وأن احتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتى أنواع الطاعات والقربات هو أمر مشروع ومستحب؛ فرحا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيما لجنابه الشريف، مشيرًا إلى أن شهر رجب يعتبر من الأشهر الحرم التي يستحب فيها الصيام والإكثار من الأعمال الصالحة.