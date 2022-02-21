سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان.. رئيس الإدارة المركزية يكشف حقيقة الـ65 جنيها

زادت محركات البحث في الآونة الأخيرة عن سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان، إذ يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفتها المبلغ الذي يمكنهم من خلاله الاستمتاع والدخول للحديقة في الإجازات والعطلات الرسمية، إذ هي من أرخص الأماكن للتنزه، إذ يشاهد الأطفال بمختلف أنواع الحيوانات والطيور والتصوير معها.

سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان

وأعلنت الصفحة الرسمية لحديقة الحيوان بالجيزة سعر تذكرة حديقة الحيوان جميع أيام الأسبوع، إذ أوضحت أنها ستبلغ 65 جنيها يوم الثلاثاء، ويكون الدخول من باب الإدارة، أما سعر التذكرة باقي أيام الأسبوع 5 جنيهات للفرد، والدخول من جميع الأبواب، على أن يجرى دفع تذكرة كاملة للأطفال من عمر 5 سنوات.

وفي هذا الإطار زادت الشائعات خلال الآونة الأخيرة عن زيادة سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة لـ65 جنيها طول أيام الأسبوع، وهو ما نفاه محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في تصريحات لجريدة «الوطن».

حيث أوضح رجائي أن سعر التذكرة 65 جنيها يوم الثلاثاء فقط، وليس باقي الأيام الأسبوع، ولا يكون الدخول فرديًا وإنما من خلال شركات سياحية أو مجموعات بحجز مسبق فقط، إذ يبقى سعر التذكرة 5 جنيهات في مختلف أيام الأسبوع الأخرى، موضحا أنه جرى جلب حيوانات جديدة للحديقة في الفترة الأخيرة، في إطار تطوير خطة التطوير للحديقة، والسعى لزيادة عدد الحيوانات بها.

مواعيد زيارة حديقة الحيوان

جدير بالذكر، أن حديقة الحيوان بالجيزة تفتح أبوابها للجمهور يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

وكان الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، قد أوضح في تصريحات سابقة أن حديقة الحيوان في الجيزة شهدت إقبالا كبيرا من رحلات المدارس والجامعات والمواطنين، في إجازة منتصف العام، للاستمتاع بالحيوانات ووسائل الترفيه بالحديقة.