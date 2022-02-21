«المصرية للاتصالات» تبحث عن «ليسانس حقوق» لشغل وظيفة.. مستند

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات والشركة المصرية لنقل البيانات، حاجتها لشغل وظيفة محام بالشركة وفقاً لمستند رسمي صادر عن «المصرية للاتصالات» وفقا للإعلان رقم 8 لسنة 2022.

ووفقاً للمستند الخاص بالشركة المصرية للاتصالات التي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أكد أن قطاع الشؤون القانونية بالشركة أعلن عن حاجته لشغل وظيفة محام بقطاع الشئون القانونية.

الشروط الأساسية في المتقدمين لشغل الوظيفة

وبحسب المستند اشترط عددا من الشروط الأساسية للتقدم لشغل الوظيفة المتاحة في المقدمة منها أن يكون المتقدم حاصل على ليسانس حقوق ويحق له القيد بجداول نقابة المحامين بالإضافة إلى أن يكون شاغل للمستوى الأول تخصصية بالإضافة إلى أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة على مستوى عال في اللغة الإنجليزية بما يتناسب مع شغل الوظيفة المتاحة.

وأشار مستند الشركة المصرية للاتصالات إلى ضرورة أن يتمتع المتقدم لشغل الوظيفة بالصفات القيادية التي تؤهله إلى القيادة والتوجيه والقدرة على حل المشاكل ومواجهة الأزمات الطارئة بالإضافة إلى أن يكون تقارير الأداء عن المتقدم لشغل الوظيفة في آخر سنيتن لا تقل عن 2.B.

ولفت مستد الشركة المصرية للاتصالات إلى ضرورة أن يتمتع المتقدم لشغل الوظيفة بإجادة العمل تحت الضغوط بالإضافة إلى حسن التعامل مع الآخرين علاوة على أن يحصل المتقدم على موافقة جهة عمله قبل التقدم للوظيفة المتاحة بالشركة المصرية للاتصالات.

استيفاء نموذج الإعلان خلال 10 أيام

وحدد المستند ضرورة استيفاء المتقدمين لشغل وظيفة المحام التي أعلن عنها قطاع الشؤون القانونية نموذج التقدم للإعلان خلال 10 أيام عمل بداية من نشر هذا الإعلان المنشور يوم الخميس الماضي الموافق لـ 17 فبراير الجاري بالإضافة إلى تسليم الاستبيان إلى إدارة الموارد البشرية القطاعات المركزية في غرفة رقم 36 مبنى الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر أو عن طريق البريد الإلكترونية