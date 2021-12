المصرية للاتصالات: هدية رأس السنة للانترنت المنزلي ما تزال سارية

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن عروض لجميع عملاء الخط الأرضي الأنترنت، وذلك بمناسبة العام الميلادي الجديد 2022، لعملاء الإنترنت الأرضي، حيث قدمت 20 جيجابايت هدية لكل عملاء WE Space.

وقالت مصادر في المصرية للاتصالات، إن هدية الـ20 جيجا لأصحاب الأنترنت الأرضي سارية متاح حتى بداية العام الجديد سواء عند تجديد الشحن أو المشتركين الجدد بجميع المحافظات.

20 جيجا من المصرية للاتصالات

وأوضحت الشركة في بيان رسمي عن الشروط والأحكام للحصول على الـ20 جيجا:

1- يتم منح الهدية لكل عملاء WE SPACE.

2- يتم إضافة الجيجا بايت الهدية بمجرد تجديد الباقة.

3- الجيجا بايت الهدية صالحة لمدة 30 يوماً.

ويمكن للعميل شحن رصيدك من خلال تطبيق My WE على الموبايل أو عبر الموقع الإلكتروني my.te.eg أو عن طريق فوري، مصاري، أمان، سداد، ممكن، خدماتي وBee وجميع فروع WE.

كما قدمت الشركة المصرية للاتصالات هدية أخرى، وهي من حق العميل الحصول على رصيد «WE Space» عن طريق أبليكيشن «My WE» والفوز بـ10 جيجابايت هديه على خط الإنترنت الأرضي.

شروط الحصول على الهدية

مميزات الهدايات من الشركة لجميع عملاء WE SPACE.

وأكدت للشركة أن العرض متاح فقط عند الشحن من خلال تطبيق الموبايل My WE من خلال الكروت البنكية.

عند الشحن بـ150 جنيه على الأقل تحصل 5 جيجابايت هدية، وعند الشحن بـ300 جنيه أو أكتر تحصل على 10 جيجابايت هدية.

يحصل عملاء WE Space على الجيجابايت الهدية مرة واحدة فقط في خلال الشهر.

لعملاء WE Space الذين لديهم اكتر من حساب للإنترنت الأرضي، يمكنهم الاستفادة من هذا العرض على جميع خطوطهم.

صلاحية الجيجابايت الهدية 3 أيام.

لن يتم ترحيل الجيجابايت الهدية في حالة عدم استخدامها.