«المصرية للاتصالات» تعلن وظائف شاغرة في 4 محافظات.. التقديم أونلاين

كشفت الشركة المصرية للاتصالات، عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة بفروعها في عدد من المحافظات.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فأن الوظائف متاح التقديم لها إلكترونيًا؛ من خلال استيفاء التفاصيل الشخصية، وبيانات التواصل عبر استمارة الشركة على الإنترنت لمن تنطبق عليه التفاصيل.

الوظائف الشاغرة في شركة الاتصالات WE

وجاءت الوظائف الشاغرة المطلوبة كالتالي:

وكلاء الدعم الفني Technical Support Agents

متطلبات العمل

- أن يكون المتقدم على دراية ولديهم خلفية وخبرة عن المعرفة التقنية وهي شرط أساسي.

- الحصول على شهادة CCNA وهو أمر أساسي.

- ألا يزيد عمر المتقدمين للوظائف عن 33 عاما.

- الوظائف متاحة للخريجين فقط.

- العمل متاح للذكور والإناث.

- مواقع العمل: القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، قنا.

- مستوى اللغة الإنجليزية يجب أن يكون جيد جدًا تحدثًا.

- التقديم للوظائف والتقييم والمقابلات الشخصية أونلاين.

إذا كنت ترى أنك مناسب لهذه الوظيفة، يمكنك التقديم من خلال من هنا.

مهندسون فنيون Technical Engineers for Enterprise Account

متطلبات العمل

- الحصول على شهادة CCNA وهو أمر أساسي.

- ألا يزيد عمر المتقدن عن 27 عاما.

- يفضل خريج كليات علوم وهندسة الحاسبات.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- اللغة الإنجليزية يجب أن تكون جيد جدا تحدثًا وكتابة.

- التقديم للوظائف والتقيمات ومقابلات العمل عبر الإنترنت.

وإذا كنت مستوفيا الشروط، يمكنك الدخول على موقع الشركة واستيفاء البيانات اللازمة.

خطوات التقديم لوظائف شركة WE

إذا كانت الشروط تنطبق عليك، فيمكن أن تقدم على الوظائف الشاغرة في الشركة المصرية للاتصالات، من خلال الدخول على الاستمارة، واستيفاء البيانات مثل الاسم الرباعي، ورقم الهاتف المحمول، ورقم الواتساب، والعمر، والخبرات، وبعد التقديم يتم التواصل معك، وإجراء المقابلات أونلاين.