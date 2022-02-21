«إسكان النواب»: قيمة إيجار وحدات الكيانات الاعتبارية سيتضاعف 5 مرات

قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن موافقة المجلس، على مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بالوحدات المؤجرة لكيانات اعتبارية، جاء وفقًا لحكم الدستورية العليا في عام 2018، ولم يبت فيه في الدورة السابقة، وبالتالي فإن إقراره اليوم، جاء بعد جائحة كورونا وأثارها الاقتصادية العالمية والمحلية.

وذكر، أن قيمة الإيجار في الوحدات المؤجرة للكيانات الاعتبارية، سيتضاعف 5 مرات مقارنة بالقيمة الحالية، بعد نشره في الجريدة الرسمية، في فترة قد تصل إلى 3 أسابيع.

تطبيق الحكم الفوري كان سيحدث ارتباكا

أضاف «شكري»، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON، أن تطبيق الحكم الفوري، كان سيحدث ارتباكا في كثير من المؤسسات العامة التي تقدم الخدمات لنحو 100 مليون مواطن، بما سيعيق تلك الخدمات، خاصة إذا كنا نتحدث عن مستشفيات عامة، ومراكز خدمية، في ظل ظروف الجائحة.

الدولة حققت الاستقرار والسلام المجتمعي

أكد وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، أنّ الدولة حققت الاستقرار والسلام المجتمعي، وتطبيق حكم المحكمة الدستورية، في مسألة الإيجارات القديمة غير السكنية، موضحًا أن هناك فارق كبير بين الكيان الاعتباري والشخص العادي «الشخص العادي ينتهي عقد الإيجار عند جيل واحد، والشخص يورث لجيل واحد، لكن الكيان الاعتباري (مثل وزارة الصحة) لا نهاية لعقد إيجارها».

وأوضح، أن بعض الناس كانوا يذهبون إلى المحكمة، للحصول على حقوقهم في الإيجارات القديمة غير السكنية، والحكومة ستكون مجبرة على التنفيذ: «مش هينفع يعملوا قانون تاني يمدوه سنتين».