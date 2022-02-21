مجلس النواب يوافق على قانون الإيجار القديم «غير السكني»

وافق مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم على قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني.

ووفقا للتعديلات يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الايجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليا، وتزيد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية ويؤجل أخذ الموافقة النهائية لجلسة مقبلة.

تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية

تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون «5 سنوات» حال امتناع المستأجر عن ذلك.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، مثل من يستأجرون المحلات والمهن الحرف والصناعات.

مطالب باستثناء مقار الأحزاب والنقابات والمنظمات

في المقابل عارض بعض النواب بعض التعديلات، وطالبوا باستثاء مقار الأحزاب والنقابات والمنظمات من القانون إضافة إلى كيفية التعامل مع المقار الحكومية بالمحافظات وبالمراكز والقرى وبعض الأماكن الثقافية والهيئات والجمعيات الدينية والاجتماعية.

ورفض النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، وقال في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن المستأجر لا ينازع المالك في الملكية، وهناك 54 ألف جمعية، علما بأننا في عام المجتمع المدني وان هناك جهات مستاجرة فما مصيرها بعد هذا القانون؟

وأضاف «المغاوري» أنه كان من الأولى أن تخلي الحكومة الأماكن المؤجرة لها بدلا من المطالبة بزيادة القيمة الإيجارية في الموازنة الجديدة.

وأكدت النائبة ضحى عاصي أن هناك إشكالية في بعض المناطق الثقافية، والتي لم يتم مراعاتها أثناء تعديل القانون.

ولفتت إلى أن أماكن مثل أتيليه الإسكندرية ودار الأدباء ونادي القصة ومنافذ توزيع الهيئة العامة للكتاب، أغلبها إيجار قديم، وهذه التعديلات ستؤثر سلبا عليها.