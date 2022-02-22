عميد طب المنيا ناعيا الطبيب الشاب محمد ممدوح: «ماشفتش زي أخلاقه»

نعت كلية الطب بجامعة المنيا الدكتور محمد ممدوح المدرس المساعد بقسم النساء والتوليد بمستشفي المنيا الجامعي والذي توفي فجأة بسبب توقف في عضلة القلب، وتم تشيع جنازته بمسقط رأسه في مركز سمالوط، بشمال المحافظة، مساء اليوم الإثنين.

الطبيب المتوفي يغرد على توتير قبل وفاته

ونشر الطبيب المتوفي قبل وفاته بساعات تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جاء فيها: نمت 22 ساعة من التعب وأمي دخلت عليا مرتين تحط أيديها علي قلبي تلاقي فيه نبض فتتطمن وتتطلع، أول مره محستش بيها، تاني مرة مكنتش عارفه تجيب النبض كويس فصحيت وقولتلها متخافيش لسه عايش، حضنتي حضن كنت فعلا محتاجة، وأتفاجئت أنها بتعمل كده كتير، وحقيقي مشوفتش حد زي أمي في خوفها علي.

كان يلبي أي استدعاء في حالات الطوارئ

وقال الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب بالمنيا، إن الدكتور محمد ممدوح، عمره 28 عاما، عضو هيئة تدريس بالجامعة، وطبيب مقيم بقسم النساء والتوليد، ومن أنبل وأخلص وأمهر أطباء النساء والتوليد، ولم يتأخر قط عن أي عمل أو تكليف لخدمة المرضي وكان يتعامل مع الجميع بمنتهي الود والحب، وفي حالة استدعائه في حالات الطوارئ يلبي فورا ولا يتأخر عن الحضور ليلا أو نهارا، ولم أري أحدا في أخلاقه.

وأضاف عميد طب المنيا لـ«الوطن»، إن الدكتور "محمد" كان يقضي راحته يومي السبت والأحد، وحينما حاولت والدته إيقاظه من النوم اكتشفت أنه لايستطع النهوض فأجرت إتصالات تليفونية ببعض زملائه الذين أسرعوا علي الفور، وتبين أن عضلة القلب متوقفة وحاولوا إنقاذه لكنه توفي.

وأوضح "شوقي" أن الطبيب المتوفي كان قد أعد قائمة بالعمليات المقرر إجرائها غدا الثلاثاء داخل المستشفي وكان سيشارك مع الفريق الطبي في إجرائها، وتقرر تأجيلها حيث سيتوجه وفد من الكلية إلي مسقط رأسه لتقديم واجب العزاء، كما أن إدارة الكلية ستقدم للأسرة أي دعم مطلوب، لأن الطبيب أحد ابناء الجامعة والكلية الأوفياء المخلصين، فلم يقصر يوما في أداء واجبات عمله وكان محبوبا من الجميع.