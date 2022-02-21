إزالة 36 تعديا بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركزين في المنيا

أزالت الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط، في المنيا، 35 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية «بني غني»، التابعة للمركز، ضمن الحملات التي تستهدف القضاء على كافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

إزالة تعدي في المهد بديرمواس

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بقرية بني حرام، فيما عقد محافظ المنيا، في وقت سابق اجتماعا موسعا لمراجعة كافة التفاصيل الخاصة بملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وذلك للبدء في تنفيذ توصيات اجتماع مجلس المحافظين والذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي ومنع البناء على الأراضي الزراعية حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، ومسئولي المتغيرات المكانية بمراكز وقري المحافظة، فنيي التنظيم بجميع المراكز، ومسؤولي الإصلاح الزراعي وحماية الأراضي وعدد من الجهات المعنية.

القضاء على كافة أشكال التعديات

يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كلف رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بالاستمرار في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.