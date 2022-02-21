بوتين: سنقلب الطاولة على أوكرانيا.. أوروبا تعتبرها «دمية» تتلاعب بها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّه يجب على الشعب الأوكراني أن يفهم أن بلاده تحت الاستعمار، إذ إنّ الدول الأوروبية تعتبر أوكرانيا دميةً تتلاعب بها، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّه لن يسمح لأوكرانيا بأن تكون مصدر تهديد لروسيا، وأنّه سيقلب الطاولة على أوكرانيا.

وأضاف أنّ روسيا قدّمت بشكلٍ دائم مساعدات لشركائها في رابطة الدول المستقلة من الاتحاد السوفيتي، ومن ضمنها أوكرانيا، من خلال كلمته التي وجهها للشعب الروسي، منذ قليل.

روسيا تحملت مسؤولية جميع ديون دول الاتحاد السوفيتي

وأضاف «بوتين»، أن روسيا تحملت مسؤولية جميع ديون دول الاتحاد السوفيتي، والمساعدات التي قدمتها روسيا لأوكرانيا منذ عام 1991 وصلت إلى أكثر من 150 مليار دولار، فأوكرانيا استفادت من التعامل مع روسيا ولم تقدم أي شيء لها، كما أنه لم تفِ أوكرانيا بأي التزامات تجاه روسيا، ويكفي أن نتذكر سرقتها للغاز، وابتزازها لروسيا بسبب مرور الغاز من أراضيهم، واستخدموا هذه الورقة لتهديد روسيا والحوار مع الغرب.

اتهم السلطات الأوكرانية بانتهاك اتفاقات مينسك

واتهم الرئيس الروسي بوتين السلطات الأوكرانية بانتهاك اتفاقات مينسك، عبر القيام بعمليات عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، وأنه لا آفاق لعملية سلام للصراع في أوكرانيا، كما أن قبول أوكرانيا في حلف الناتو يشكل تهديدا لروسيا، مؤكداً أن موسكو تسعى لحل الخلاف بشأن أوكرانيا بشكل سلمي.

وقال إنّ أمريكا تنفق مليون دولار يوميا في أوكرانيا لدعم الانقلابات، معتبرا أن الغرب يتحكم بالقوات المسلحة في أوكرانيا.