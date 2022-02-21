بوتين: شرق أوكرانيا أرض روسية قديمة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سبب عداء الولايات المتحدة الأمريكية لروسيا، فذكر أن أمريكا تُعادي روسيا بسبب رفضها وجود أي بلد قوي في العالم غيرها، مؤكدًا أنه جرى نشر أنظمة صواريخ أمريكية في أوكرانيا يمكنها ضرب المناطق الروسية حتى فولجوجراد، حسبما ذكر في المؤتمر الصحفي، منذ قليل.

المطارات العسكرية الأوكرانية ليست بعيدة عن الأراضي الروسية

وأضاف «بوتين»، أن المطارات العسكرية الأوكرانية ليست بعيدة عن الأراضي الروسية، ومن الممكن إطلاق الصواريخ منها على روسيا، لكن الدولة الروسية لن تسمح بذلك، ذاكرًا في الوقت ذاته أنه ليس منطقيًا أن يحصل على الأمن أعضاء الناتو فقط، متابعا: «في ديسمبر عام 2021 قدمنا مقترحات بضمانات أمنية إلى دول الغرب، لكنها ماطلت في الرد علينا».

مطالب تتسم بالسطحية والمماطلة

وأشار الرئيس الروسي إلى أن رد الولايات المتحدة الأمريكية على مطالبنا الأمنية اتسم بالسطحية والمماطلة، لن نقبل تجزئة مطالبنا الأمنية المقدمة لواشنطن والغرب، مؤكدًا أن شرق أوكرانيا هي أرض روسية قديمة، وتاريخيا «ستالين» ضم إلى أوكرانيا مناطق من بولندا ورومانيا، كما ضم إليها القرم، فالأوضاع في إقليم دونباس وصلت إلى مرحلة حرجة وحادة.