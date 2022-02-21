بوتين: أوكرانيا عازمة على تصنيع أسلحة نووية بمساعدة دول غربية

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدولة الأوكرانية بعزمها على تصنيع أسلحة نووية خاصة بها، وأن هناك دولا غربية تُساعدها في ذلك، مؤكدًا أنه إذا ترك أوكرانيا للحصول على أسلحة دمار شامل فإن الوضع العالمي سيتغير بشكل جذري، ولا تقبل روسيا أن تتجاهل هذا الأمر، متوقعًا أن تفرض القوى الغربية عقوبات على روسيا في أي حال، وأنها ستجد ذرائع لها.

محاربة اللغة الروسية

واستنكر بوتين، خلال كلمته للشعب الروسي، ما وصفه بأن الحكومة الأوكرانية تعمل على محاربة اللغة الروسية، إذ ذكر أن السلطات الأوكرانية عملت على تهميش اللغة الروسية، وأصبح اليوم ينظر للناطق باللغة الروسية في أوكرانيا على أنه أجنبي، «أوكرانيا بدأت باستنساخ النظام الغربي، ولم تكترث الحكومة لازدهار الشعب».

الحكومة الأوكرانية تعمل فقط على تحقيق الأرباح

وأوضح الرئيس الروسي أن الحكومة الأوكرانية تعمل فقط على تحقيق الأرباح لإبرام الصفقات مع الدول الغربية، كما أن أوكرانيا لم يكن لديها مطلقا تقاليد دولة حقيقية، وهي الآن تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية، وأوكرانيا أصبحت دولة فقيرة وذات اقتصاد منهار، متسائلًا: « هل ما تعيشه أوكرانيا يمثل الحضارة الغربية؟».