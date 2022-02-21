وعد البحري تتعرض لوعكة صحية «صور»

أعلنت المطربة وعد البحري، عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعرضها لوعكة صحية شديدة دخلت على إثرها المستشفى.

ونشرت وعد، صورة خلال تلقيها العلاج، وظهرت يدها وبها كانيولا وبها عدد من المحاليل وبجوارها والدها.

وعلقت وعد على الصورة: «حبيبي بابا كنت عملت شو بلاك، ربنا يخليلي ياك يا رب».

وتابعت في منشور آخر: «شكرا للـ1300 شخص اللي اطمنوا عليا، بشكركم أنا بخير يومين وهتحسن الله يحفظكم ويحفظنا من كل شر يا حبايبي».

معلومات عن وعد البحري

وعد البحري، بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها في برنامج «سوبر ستار 2»، الذي وصلت فيه للنهائيات، وأحيت العديد من الحفلات، أهمها حفلات دار الأوبرا المصرية في القاهرة، التي شدت بها مرتين، بالإضافة لمشاركتها في مهرجان الأغنية العربية، وإحيائها حفلاً ضخما على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

أسمهان الجيل

وتمتاز وعد بصوت قوي، وأطلق عليها الشاعر والإعلامي السوري سعد الهاشمي، لقب «أسمهان الجيل» ومن أبرز الأغنيات التي اشتهرت بها: «فرحتي بيك، شوفلي حل، زعلك على عيني، نسيت أنا مين».

وكان أول ألبوم غنائي أطلقته وعد يحمل اسم «أغير حياتي»، وضم 10 أغنيات، تعاونت خلالها مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم ناصر الجيل، ومدين، وإشراف أسامة الهندي، وهو من إنتاج شركة عالم الفن عام 2012.

وشاركت مؤخرا وعد في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، وقدمت حفلا غنائيا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية،، بدأته بأغنية «امتى هتعرف امتى وليالي الأنس» لأسمهان، وبعدها قدمت عدة أغنيات من ألبومها، منها أغنيتي «غير أي حد وتجربة».