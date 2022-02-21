جون كيري عن تنظيم شرم الشيخ لقمة المناخ: مصر تساهم في إنقاذ الحضارة

قال جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، إن البلدان الكبرى وأكبر الاقتصاديات في العالم، المسؤولة بشكل واضح عن الانبعاثات، فهناك العديد من البلدان الكبرى، خاصة دول العشرين الكبار، وحدهم مسؤولين عن 80% من الانبعاثات، «لذلك بمنتهى الوضوح، هناك 20 بلدًا الأكبر اقتصادًا، لديها مسؤولية حتى تقل الانبعاثات، لكي تواجه الأزمة، وحتى تساعد الدول الأصغر، على عدم تكرار خطأ البلدان الكبرى، التي حدثت في الماضي».

دول العشرين مسؤولة بشكل رئيسي عن 80% من الانبعاثات

أضاف «كيري»، خلال حواره في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أنه يعتقد أن هذه المسؤولية أصبحت واضحة، لذلك في قمة المناخ التي انعقدت في جلاسكو، تم مضاعفة ميزانية التأقلم والتغير المناخي، حتى نستثمر في المفيد، مؤكدًا أننا إذا لم نسيطر على هذه الانبعاثات، لن نتمكن من أن نحافظ على درجة الحرارة المطلوبة قبل 2030، ومن المهم جدًا أن تعقد قمة المناخ المقبلة في مصر، إذ أنها طريقة لمصر حتى تساهم بشكل كبير في إنقاذ الحضارة.