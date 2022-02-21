بث مباشر لحوار جون كيري مع إنجي القاضي في «مساء dmc»

تقدم «الوطن» بثًا مباشرًا لحوار جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، مع الإعلامية إنجي القاضي، في حلقة اليوم الاثنين، ببرنامج مساء dmc، والذي يُعرض على «قناة dmc».

مباشر حوار جون كيري على dmc

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل جون كيري، وفقًا لما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وصرح جون كيري، خلال مؤتمر صحفي، بأنّه سيكون لمصر مستقبل من الطاقة النظيفة والاستثمار على مستوى الوسائل الجديدة، مؤكدًا عدم وجود سياسة أو أيدولوجية في المناخ بشأن قضايا تتعلق بمصر أو الولايات المتحدة، لكن الأمر يتعلق بتهديد كوكب الأرض، ما يدفعنا إلى ابتكار حلول تجعلنا قادرين على التعامل معه بالارتكاز على العلوم والفيزياء والرياضيات في المواجهات.

وأضاف كيري، أنّ الذي يحدث من تأثيرات للتغيرات المناخية يرجع إلى اختيار الإنسان، حيث يستخدم المركبات وإضاءة الأنوار في المنازل، مشددًا على أن الإنسان يسهم بالضرر الذي وقع على الكوكب.

وطالب المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، قادة العالم باتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة هذه التأثيرات، مشددًا على أنّ التغيرات المناخية تهدد الكوكب بالكامل وهو ما يدفع إلى مواجهتها.

قمة محيط واحد بمدينة بريست

وفي قمة محيط واحد بمدينة بريست، خلال شهر فبراير الجاري، أكد أنّ بلاده وفرنسا تقفان وقفة رجل واحد لحماية البيئة، مشددًا على أنهما لن يكتفيا بصياغة الاتفاقيات بشأن مكافحة تلوث المحيطات لكن بتوسيع نطاق العمل لتنفيذها أيضا.

وأكد أن المحيط عماد الحياة على الكوكب حيث تقوم بإنتاج أكثر من 50% من الأكسجين ورغم ذلك فإنها مهددة بالخطر، موضحًا أن 85% من الأكسجين مستمد من الكائنات التي تعيش بالمحيطات وبالتالي فإنها توفر الغذاء وسبل المعيشة للبلايين من البشر حول العالم.

وشدد، على أن هناك ارتباط وثيق بين حماية البيئة والمحيطات والمناخ، إذ أنهما وجهان لعملة واحدة ولا يمكن حل مشكلة دون أخرى، موضحًا أنّ احترار درجات الحرارة في المحيطات زادت درجته أكثر من ذي قبل في التاريخ على مر بلايين الأعوام الماضية.

وأشار، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المركز الثامن في قائمة أكثر دول العالم تسببا في الانبعاثات الحرارية الضارة من القطاع البحري، وهو ما يدعو إلى زيادة الطاقة المتجددة في أعالي البحار مثل الرياح وتسريع وتيرة الحلول التي تستند إلى الموارد البحرية عبر حماية وإعادة تأهيل ظروف المحيطات.

تقديم الإعلامية إنجي القاضي البرنامج

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الإعلامية جاسمين طه زكي مقدمة برنامج السفيرة عزيزة، أنها سترحل عن برنامج مساء dmc، الذي استمرت في تقديمه بصفة مؤقتة بدلا من الإعلامية إيمان الحصري التي تغيبت عن البرنامج بسبب ظروفها الصحية التي أجبرتها على الابتعاد عن الشاشة.

الإعلامية جاسمين طه، أكدت، أن الإعلامية إنجي القاضي ستنضم إلى أسرة البرنامج، معربة عن سعادتها بما قدمته في البرنامج، وشفاء الإعلامية إيمان الحصري.