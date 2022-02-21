جون كيري: السيسي يدعم مشاركة الشباب في عملية التغيرات المناخية

قال جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، اليوم، إنه يجب مشاركة الشباب في قمة المناخ، فالجيل الشاب لديه أجندته الخاصة ونحن لا يجب أن نحدد دورهم وعيشتهم، لأنهم من يعيشوها فلا بد من أن يقوموا بتوضيحها، ويعملوا في الكثير من الجوانب مثل سلاسل الغذاء.

وأضاف «كيري»، خلال حواره في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن الكثير من الشباب تطوعوا للعمل في سلاسل الغذاء، والكثير منهم يعملون في المدارس والجامعات حول العالم.

الشباب أحيانا يشعر بإحباط

وأشار إلى أن الشباب بشكل متزايد يقوم بتنظيم الأمر، وأحيانًا يشعر بالإحباط، لكن نحن نتفهم إحباطهم، ومن المهم المشاركة في طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري يفكران بشكل واضح في طرق من يشارك الشباب من خلالها في هذه العملية.