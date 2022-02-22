لوحات فنية من المخلفات.. مشاريع صديقة للبيئة بمنتدى علوم طنطا

نظمت كلية العلوم بجامعة طنطا، المنتدى البيئي الأول، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور 250 من العلماء والباحثين، ممثلين من 14 هيئة وجهة بحثية، والدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا، وعدد من طلاب الكلية.

وقال الدكتور طارق مصطفى، عميد كلية العلوم بجامعه طنطا، إن المؤتمر البيئى، الذي تقيمه كليه العلوم، يُعتبر المؤتمر الرائد للجامعة نحو بيئة نظيفة، ويحث طلابه على ثقافة البيئة النظيفة، كما تقيم كلية العلوم بعض المشاريع الخاصة بالتنمية المستدامة.

مشاريع إنتاجية من المخلفات

وأوضح عميد الكلية أن المشاريع تتضمن مشاريع إنتاجية، مثل الاستزراع السمكي، واستزراع سطح الكلية بمنتج الخص، وذلك لأول مرة في كليه العلوم، وعلى مستوى كليات الجامعة، ومشروع تدوير المخلفات الإلكترونية، فضلاً عن تدوير عبوات «الكانز»، وأيضاً إنتاج لوحات فنية من مخلفات الورق والكانز والقمامة، إلى جانب تركيب لوحات شمسية على مساحة ربع مبنى الكلية، من أجل إنتاج الطاقه الشمسية للكلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من استهلاك الكهرباء.

وقال الدكتور نهال عاطف صلاح الدين، وكيل كلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المؤتمر البيئي 2022 سيلقي الضوء على سياسات البيئة النظيفة، والحد من تأثير التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الطبيعية المستقبلية، والإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة، بغرض توفير بيئة نظيفة آمنة.

محاور المنتدى البيئي الأول لعلوم طنطا

وأشار الدكتور عبد الله خضر، مقرر المنتدى، إلى أن المنتدى يتضمن ثلاثة محاور أساسية، وهي سياسات البيئة النظيفة، والإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة، والمحور الأخير هو المشروعات الإنتاجية والصديقة للبيئة.

وأوضح أنه من المقرر أن يشارك في المنتدى أكثر من 250 من العلماء والباحثين، الذين يمثلون أكثر من 14 هيئة وجهة بحثية، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلاب المتميزين بكلية العلوم.