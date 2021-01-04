«التنمية المحلية» تتخذ حزمة من الإجراءات من أجل بيئة نظيفة

اتخذت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عدة جهات، حزمة من الإجراءات للحفاظ على البيئة بمختلف المحافظات والحد من التلوث البيئي والتخلص الآمن من المخلفات من أجل حياة أفضل للمواطنين، رصدت «الوطن» عدة إجراءات تم اتخاذها من أجل بيئة نظيفة وتحقيق التنمية المستدامة وهى كالتالى..

- مواجهة عمليات حرق قش الأرز والحرق المكشوف بكافة أنواعه.

-التنسيق مع الحماية المدنية والتفتيش المفاجئ على المنشآت الصناعية الملوثة بنطاق كل وحدة محلية

- وقف عمل مكامير الفحم الغير مطورة والمسابك والفواخير

- السيطرة على المقالب العمومية والموسمية وإغلاقها

-إيقاف أى حرق مكشوف للمخلفات خاصة حول القاهرة الكبرى والمحافظات

- رفع المتولد اليومى من المخلفات من محطات المناولة إضافة لرفع المتولد أسفل الطريق الدائرى

- رفع كميات من المخلفات في المحافظات تتعدى 6 مليون طن مخلفات وإزالة شكاوى المواطنين .

- التواصل مع الرى لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف لمنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية .

- الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين فى ملف النظافة.

- الاتحاد لتحويل مركبات النقل العام للتشغيل بالغاز الطبيعى

- التفتيش على مركبات النقل العام بالقاهرة الكبرى و المحافظات والحد من عوادم المركبات

«الزراعة» و«الري» و«الداخلية» تساهم في منظومة «بيئة نظيفة»

وتلاقي جهود التنمية المحلية تعاونًا من وزارات البيئة والزراعة والرى والداخلية والصناعة والتجارة والنقل والكهرباء والإسكان والإعلام والصحة لمواجهة نوبات تلوث الهواء، وتبرز جهودها في الخطوات التالية:

-السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية

- اتباع منظومة جمع وتدوير قش الأرز وزيادة الوعي البيئي لدى المزارعين

- تعظيم الاستفادة من كافة المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية أو مخلفات التصنيع الزراعي على مستوى القرى وإعادة تدويرها، لخلق قيمة مضافة، وزيادة العائد للمزارع والمربى

- تدوير المخلفات لزيادة كميات الأسمدة العضوية وإنتاج أعلاف غير تقليدية

-بدء تنفيذ منظومة النظافة الجديدة على 4 سنوات حيث تبلغ تكلفتها 12 مليار جنيه

-تنفيذ 70 خط تدوير ومعالجة

- إنشاء 92 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة

- إنشاء 59 خلية دفن صحى

- اغلاق 57 مقلبا عشوائيا

- تفعيل عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة

-دعم القطاع غير الرسمى ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.