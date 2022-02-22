أزهري: عبارة «الإيد الساندة أحسن من الإيد الساجدة» سليمة شرعا

انتشرت خلال الآونة الأخيرة عبارة «الإيد الساندة عند الله أحسن من الإيد الساجدة»، بشكل واسع بين المواطنين في الشارع المصري، وشاركها العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أثارت جدلا بين الناس، وسط سخرية البعض، وفي التقرير التالي، توضح «الوطن» أصل هذه العبارة وحكم ترديدها.

أدلة من السنة تثبت أن العمل خيرا من العبادة السلبية

وقال الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عبارة «الإيد الساندة عند الله أحسن من الإيد الساجدة»، سليمة شرعا وحقيقية في الشريعة الإسلامية، حيث أجمعت الأصول الشرعية على أن العمل أفضل من العبادة السلبية التي تتسبب في تعطيل مصالح الناس، فالعمل عبادة حقيقية في الشرع الإسلامي.

وأضاف: «العبد الذي ينام مبكرا في الليل ويستيقظ باكرا يصلي الفجر وينطلق إلى عمله بكامل قوته وتركيزه، خيرا عند الله من عبد سهر الليل من أجل قيام الليل وأداء صلاة الفجر، ويواجه صعوبة في الاستيقاظ للعمل في اليوم التالي ولا يقدر على التركيز وأداء أعماله بكامل طاقته».

رخصة رمضان

وقال الداعية إن رخصة رمضان تعد أيضا دليلا على أن العمل عند الله أفضل من العبادة السلبية، موضحا: «إن الله عز وجل سمح للعبد الذي يعمل في الأعمال الشاقة أن يفطر رمضان كي يتمكن من ممارسة عمله، فهذا خير دليل على صحة تلك العبارة»، وأكمل: «المساعدة التي يقدمها الإنسان إلى الغير أو المنفعة التي يكون سببا في أن تصل إليهم، تكون رحمة لصاحبها، وسببا في رفع درجاته عند الله عز وجل».

استغلال «اليد الساندة» للتهرب من العبادات

وأكد عميدة كلية الدعوة أن استخدام قول «الإيد الساندة عند الله أحسن من الإيد الساجدة»، بهدف التهرب من العبادات والفروض، وبدون رخصة شرعية سليمة، هو أمر مذموم، ولكن يجب تطبيقها التطبيق الصحيح، وفي الحالات الشرعية.

وأشار إلى ما رُوى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل إلى المسجد فوجد رجلًا لا يغادر المسجد وباقٍ فيه باستمرار، فسأله من ينفق عليك؟.. فقال: أخي. فقال له النبي ﷺ: أخوك خير منك، ولفت إلى ما ورد عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبِئْرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنْ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا»(رواه مسلم).

ويرجع الجدل بشأن مقولة «الإيد الساندة أفضل من الإيد الساجدة»، إلى فيديو انتشر مؤخرا لخبيرة تجميل تدعى «إيمي تاتو»، رددت فيه العبارة، وسط سخرية البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.