دعاء الفجر.. دار الإفتاء تكشف الأدعية الصحيحة عن النبي «صور»

يعد الدعاء من العبادات التي أوصي الله بها عباده في مواضع كثيره من القرآن الكريم منها قوله تعالي « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»، وقوله تعالي « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»، ووقت الفجر من الأوقات المهمة لإجابة الدعاء حيث ينزل الله إلي السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، لذلك يبحث البعض عن دعاء الفجر .

دعاء الفجر

وتستعرض «الوطن» في هذه السطور دعاء الفجر وفق مجموعة من الأدعية الصحيحة التي نشرتها دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أدعية الفجر

ـ في فجر هذا اليوم نسائلك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرج وأن تجعل لنا من كل هم مخرج.

ـ يا رب في فجر هذا اليوم اجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا.

ـ يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزق واسع ويقينا صادق وقلبا خاشع وعلم نافع وعمل صالح متقبلا.

ـ يا رب لا تحرمنا منخير الفجر وأعنا على قيامه.

ـ اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع.

ـ اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

ـ اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي.

ـ اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.

ـ اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

ـ يا رب في فجر هذا اليوم أملاء قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط.

ـ يا رب مع فحر هذا اليوم اخرجنا من كل ضيق وتعسير وارزقنا كل خير وتيسير.