تحذير عاجل من إعلانات أدوية غير مسجلة في وزارة الصحة: «مضللة»

فتح موضوع القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، والمعروف بـ«طبيب الكركمين»، ملف الإعلانات الطبية والدوائية المضللة أو غير المصرح بها من وزارة الصحة، لا سيما وأنه يتم الإعلان عنها عبر قنوات غير مرخصة، والتي تلقب بـ«إعلانات بير السلم».

ويتناول التقرير التالي أسماء 52 دواء غير مرخص حذّر منها جهاز حماية المستهلك في تقرير سابق له أرسله إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمواجهة تلك «الإعلانات المضللة».

52 إعلانا لمنتجات غير مسجلة بالصحة

وقد أرسل جهاز حماية المستهلك مذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحصلت عليها «الوطن» لإخطاره بالإعلانات المضللة فى القنوات الفضائية لاتخاذ اللازم تجاهها ووقف بث إعلاناتها، شملت أسماء 52 إعلاناً تروج لمنتجات غير مسجلة بوزارة الصحة ومنها مقويات جنسية وأعشاباً وكريمات ومراكز صيانة وأدوية.

وشملت قائمة الإعلانات المضللة عن العقارات التى لا تخضع لتسجيل وزارة الصحة: «الكاتشوفا ديتوكس، اليوهارفا، كورس جراندرى أوشير، بروتين لوتيف مكمل غذائى، easy sexy للسيدات وbi penis للرجال، dearmalex، علاج السكرى، فينا فوار، مشروب كولاجين m.d، فيجور 2×1، sanyour ،gh ،dragon ،power horse vaigen.x ،rok، الجهاز الأمريكى سترونج هير، the big، كريم ستاركى، داكوتا كريم، acai berry ،blumb، سانس سيرف، ويفسيل، slimpro ،active ،black master، شاى أناناس دكتور مينك، أوزو، سينا ماس، skin traved creme، عشبة ابن على اليمنى، باور ماكس، pina ،straslax، جل conceive plus، زيت فيندر، جوهارد، mix pure ،goodbye prostate، لايت كير، h.p.t، تماجرا، باورميكس، كبسولات ريدبول، الزهروان، the secret ،de slim stomach b-compiex».

وقف إعلانات أبليكس وكوراس لي مورال

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قرر في وقت سابق وقف إعلانَى «كوراس لى مورال»، الذى يبث على قناتَى «كايرو دراما وبانوراما فيلم»، ومنتج «أبليكس» الذى كان يبث على قناة «اليوم زمان»، واستند المجلس فى قراره إلى كتاب إدارة تسجيل الأدوية البشرية التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة وخطاب اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الشركات المعلنة والقنوات الفضائية أمدت المشاهدين بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير حقيقى ومضلل، فضلاً عن أن الشركتين خالفتا قانون حماية المستهلك، وصدرت أحكام ضد الشركة القائمة على ترويج المنتج لتضليله المستهلكين.