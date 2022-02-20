أستاذ بـ«قصر العيني» عن العلاج بـ«الكركمين»: يمثل خطورة كبيرة على المرضى

حذر الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ الأمراض الباطنة بقصر العيني، من تناول وصفات العلاج بالكركمين، مشددًا على أنها تمثل خطورة كبيرة على المرضى، موضحًا: «سمعت شكاوى كثيرة من المرضى ضد أحمد أبو النصر وغيره، وكتبت عدة مقالات، وطالبت فيها وزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء بالتدخل، وسمعت أنه صيدلي، موضوعه كبير ومش صغير، وسمعت إنه كان سبب رئيسي في وفاة أحد مرضى السكر، طلب منه وقف الحصول على الأنسولين، ونصحه بالحصول على الكركم».

واقعة مؤسفة

أضاف حرب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «منذ 20 سنة، كنت أعالج مريضة سكري، وتغيبت لمدة عام عني، وقالت إنها نُصحت بأن تتخلى عن العلاجات التي أصفها لها، وأن تستخدم الترمس حتى تقلل نسبة السكر، وبالفعل أكثرت من تناوله، ما أصابها بانسداد معوي، خضعت لجراحة إثرها، وعادت مرة أخرى تقاسي من ارتفاع نسبة السكري».

مفاجأة من الأمين العام لنقابة صيادلة الدقهلية

وفي وقت سابق، كشف الدكتور لمعي موسى، الأمين العام لنقابة صيادلة الدقهلية، تفاصيل جديدة بشأن الصيدلي أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بطبيب الكركمين، مشيرًا إلى أنه مقيد بجداول النقابة، واستدعي أكثر من مناسبة للتحقيق، فيما يقدمه، وبعد ورود عدد من الشكاوى ضده، بسبب ترويجه أعشاب ومنتجات طبية غير مرخصة، لكنه لم يمتثل للتحقيق.