مشكلات صحية بالجملة للعلاج بـ«الكركمين».. خطيرة وتصل إلى الوفاة

منتجات «الكركمين»، تلك المادة التي اعتاد الصيدلي أحمد أبوالنصر على استخدامها مع زبائنه المترددين عليه، في «الجيزة، فيصل، الإسكندرية، والزقازيق» واستخدامه كعلاج، الأمر الذي جعل مباحث المصنفات تلقي القبض عليه بتهمة حيازة أدوية وأعشاب مجهولة المصدر، وبتهمة انتحال صفة طبيب، وتقديم وصفات من الأعشاب على أنها علاج.

ويوضح أطباء متخصصون في حديثهم مع «الوطن»، مخاطر العلاج بالأعشاب ومادة وأضرار «الكركمين».

أضرار العلاج بالأعشاب

قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، إن استخدام الأعشاب كبديل في العلاج، خطر كبير، ويتسبب في تأخير العلاج الصحيح للمريض: «بيوهمه إنه كده بيتعالج وهو بيتأخر على الكشف الصحيح، وحالته بتسوء»، مضيفة أن استخدامها الزائد له تأثير كبير على الجسم.

مصطلح «الطب البديل» والعلاج بالأعشاب خطير، ولا أساس له من الصحة، حسبما ذكرت «جاد»، إذ يتسبب في تدهور الحالة الصحية للمريض، لتأخره في العلاج الصحيح: «الطب البديل ده أيام الهكسوس.. مينفعش نسيب التقدم والتجارب والمعامل والأدوية ونشتغل بيه.. والناس الغلابة بتصدقهم وتمشي وراهم نتيجة جهلهم»، مطالبة بعمل حملات توعية كبيرة للتنديد بخطورة العلاج بالأعشاب.

وأشارت الدكتورة إسراء طارق، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إلى أن كثر استخدام «الكركمين»، تسبب بعض المشكلات، منها الغثيان والإسهال والدوخة، بجانب مشكلات الجهاز الهضمي، كالتهاب المعدة وقد يصل إلى قرحة، ويؤدي في بعض الأحيان لنقص الحديد، ويؤثر على تكوين لبن الأم للمرضعات.

وذكرت «طارق»، أن حموضة المعدة، تتواجد دائما مع تناول «الكركمين»، نتيجة النسبة العالية للمادة الحمضية المتواجدة في «الكركم»، وتسبب في بعض الأحيان حساسية وطفح جلدي، لافتة إلى أن الاستمرار عليه يصل إلى آثار مميتة، قد ينتج عنها خلل في وظائف الكبد وفشل كبدي، وانخفاض ضغط الدم بنسبة كبيرة، ما يتسبب في الوفاة بغالبية الأحيان.

مرضى ضغط الدم ومشكلات الرحم للسيدات أوالعقم، وضعف الخصوبة لدى الرجال، حالات لا يجب استخدام «الكركمين» معها، بحسب أخصائية التغذية العلاجية، بجانب مرضى حصوات المرارة، أو مشكلات الكلى، والنزيف خلال الدورة الشهرية للسيدات، وكذلك مرضى السكر.

مشكلات صحية يسببها الكركمين

أوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، أن طريقة استخدام «الكركمين» كبديل لعلاج السكر والمفاصل أمر خاطئ وخطير، واستخدامه يجب أن يكون بأمر الطبيب، ليس عن طريق الإعلانات التليفزيونية، إذ يجب أن يخضع أي علاج لمعايير محددة، وتصاريح من وزارة الصحة.

الجرعة الزائدة من «الكركمين»، أو المعايير غير المحسوبة منه، قد تتسبب في مشكلات صحية كبيرة، تشكل عبء على الكبد والكلى، وكذلك يعد خطرًا على مصابي قرحة المعدة، بحسب استشاري المناعة والتغذية، مشيرة إلى أن استخدام أي علاج، يجب أن يكون بإشراف طبي، حتى لا تتسبب مضاعفات من الممكن أن تتسبب في الوفاة.