«عوض»: مصر اتخذت إجراءات عديدة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية..فيديو

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنّ الدولة المصرية اتخذت أكثر من إجراء وخطوة في إطار إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، موضحًا أن صناديق المعاشات تمثل أكبر استثمارات في مختلف دول العالم، مضيفا أن أموال المعاشات والتأمينات يتم استثمارها بشكل آمن بما يحقق عائدا كبيرا يعود بالنفع على المستفيدين، مؤكدًا أن هذا المال ملك لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

الزيادة السنوية المخصصة وفقا للقانون أكثر من الزيادة السنوية المقررة حاليا

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ أي عائد يُحقَق لهذه الأموال هو حق لأصحاب هذا المال وهو ما ينعكس على قيم المعاشات حتى يحصلوا على معاش كريم بعد الإحالة إلى المعاش أو المستفيدين بشكل فعلي من المعاش وقد تكون الزيادة السنوية المخصصة لهم وفقا للقانون أكثر من الزيادة السنوية المقررة حاليا.

أول اجتماع لمجلس أمناء صندوق الاستثمار

وتوجه رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على إصدار قرار بتشكيل مجلس أمناء صندوق الاستثمار في بداية شهر فبراير الجاري، وتم أول اجتماع لمجلس أمناء الصندوق أمس الإثنين.

سندات وأذون الخزانة تحقق أعلى عائد في السوق بمعدلات مخاطرة صفرية

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الاجتماع ناقش أموال التأمينات الاجتماعية وحدد المبلغ الموجود بحوزة الهيئة، مضيفا: «حتى يضمن القانون أن يكون الاستثمار آمنا، ألزم الهيئة بأن تستثمر 75% من هذه الأموال في سندات وأذون الخزانة على اعتبار أنها تحقق أعلى عائد في السوق بمعدلات مخاطرة صفرية».

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: «الـ25% المتبقية يمكن استثمارها في مختلف المجالات، ونتعشم أن تكون أموال التأمينات ذراعا قوية وإضافة قوية للاقتصاد المصري ونسعى لطرق أسواق استثمارات لم يسبق لأحد الدخول فيها».