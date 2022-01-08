التأمين الاجتماعي: البروتوكول مع هيئة الدواء نقلة بالجمهورية الجديدة

كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل البروتوكول بين الهيئة، وهيئة الدواء، موضحًا: «هذا البروتوكول يُمثل نقلة في الجمهورية الجديدة، كان هناك مشكلة، وهي أن الموظفين الذين كانت تنتهي خدمتهم قبل بلوغ سن المعاش، كانوا يعانون من عدم التغطية الطبية، وبالتالي عملنا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لمدة 4 أشهر، ووصلنا إلى اتفاق طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي».

300 ألف عامل يستفيدون من التأمين الصحي

وأوضح عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلامية منة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت: «طبقا للاتفاق الذي توصلنا إليه، فإن المواطن الذي يتوقف عن العمل ويسدد التأمينات قبل بلوغ سن المعاش يمكنه التقدم إلى أقرب مكتب تأمينات ويسدد اشتراكات التأمين الصحي عن مدة سنة، بواقع 672 جنيه، وتصدر الهيئة جوابا باستمرار التأمين الصحي حتى بلوغ الستين من عمره».

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: «وقّعنا على بروتوكول آخر لتحقيق استفادة العمالة غير المنتظمة من خدمات التأمين الصحي، وهذا القطاع واسع ومتعدد ومتنوع، وقسمناه إلى قطاعات، وكان الأول عمال المقاولات والتشييد والبناء والملاحات والمحاجر وسيدفع العامل 154 جنيها في الشهر، ولدينا قواعد بيانات الهيئة لنحو 300 ألف عامل مقاولات».

مزايا التأمين لعمال المقاولات

وتابع: «لا قدّر الله لو حدثت وفاة أو عجز بسبب العمل، وكانت مدة اشتراكه 3 أشهر في نظام التأمين الاجتماعي، سيحصل على معاش بسبب الإصابة بواقع 2030 جنيه شهريا لأسرته، وهذا المعاش سيمتد صرفه طبقا للقواعد المعمول بها للمعاشات لزوجته وابنته حتى تتزوج ولابنه حتى يصل لسن 26 سنة، وبالتالي هناك العديد من المزايا الموفرة لعمال المقاولات».