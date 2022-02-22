كيف يكون العتاب السليم على طريقة النبي؟.. مبروك عطية يجيب (فيديو)

يعد العتاب من أفضل اللغات الإنسانية بين البشر، في الأغلب تكون نتيجة العتاب هي تحسين العلاقات الإنسانية وإصلاحها، فمن المتعارف عليه أن العتاب ينتج عنه علاقة أفضل تؤدي إلى تحسين وضع الحياة، لكن في بعض الأحيان، تكون طريقة العتاب غير سليمة، فتكون النتيجة هي زيادة المشكلات وتوسيع الفجوة بين المتخاصمين.

«لا يستقصي في العتاب إلا خبيث»

أوضح الدكتور مبروك عطية أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، والداعية الإسلامي، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الطريقة التي كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في العتاب، إذ قال: «النبي كان يعاتب على شيء ويترك أشاء»، فالعتاب هو وسيلة لإصلاح العلاقات الإنسانية، فيجب أن يكون فيه رحمة بمن نُعاتب.

وأشار مبروك عطية، إلى حكمة العرب التي تقول «لا يستقصي في العتاب إلا خبيث» موضحا: «العتاب على أدق التفاصيل هو شيء من الخبث، وهذا المقصود من الحكمة، فينتج عن هذا النوع من العتاب تدمير العلاقة بدلا من إصلاحها، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يتجاهل التفصيلة الدقيقة ويعاتب على الأمور المؤثرة بشكل كبير على العلاقة ولابد من لفت النظر إليها».

العتاب هو نوع من التنبيه

ولفت عطية إلى أن العتاب هو نوع من التنبيه ولفت النظر إلى الأخطاء التي من شأنها التأثير على صفو العلاقة، حيث قال: «الناس بتتعاتب عشان ترجع المياه لمجاريها واحنا بنتعاتب عشان نزود المشاكل، طريقتنا في العتاب مش صح عشانة كدا بنيجي نكحلها بنعميها»،مشددا على ضرورة اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العتاب حتى يتسنى للبشرية علاقات إنسانية طيبة، فالتدقيق في كل التفاصيل يزيد من الهم والمشاكل اما التسامح يؤدي إلى تيسير الأمور والعلاقات.

وأضاف مبروك عطية: «احنا بنقف لبعض على الواحدة والنبي ما عملش كدا، الشخص المُعاتب إنسان ذو مشاعر، لابد من مراعاتها واللطف بها».