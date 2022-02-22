مبروك عطية: تكرار الذنب لا يمنع التوبة «واللي يقول كدة أحمق» فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، والداعية الإسلامي، إنه لا يمكن لأحد أن ييأس من رحمة الله، وبالذات أمامه قول الله تعالي في سورة الزمر «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»، مضيفا: «إذا استغفرت وتبت من الذنب ثم وقعت به ثانيا عليك أن تستغفر ثانيا».

الموت على التوبة

وأشار «عطية»، في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، إلى أن الله يغفر الذنوب، ولو استغفرت وتبت من الذنب للمرة الثالثة عليك أن تتوب، وليس أمام المذنبين المكررين للذنب في كل مرة إلا التوبة: «عليك أن تتوب عسى أن يكون الأجل قد أوشك على الإنتهاء، لتموت على توبة، ولا تستمع لكلام الأحمق الذي يقول أنه لا يوجد توبة بعد تكرار الذنب».

علاج تكرار الذنب

وأوضح مبروك عطية، أن الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» قال لشخص «تب عن الذنب واستغفر» فقال له الشخص لكني أعود، فقال له «تب من الذنب واستغفر»، فقال له الشخص لكني أعود فقال له الغزالي «تب من الذنب واستغفر»، وعندما انصرف الشخص سأل أحد المتواجدين الإمام الغزالي «كيف يكرر الذنب وتقول له تب؟» فأجاب الإمام الغزالي «لعل أجله في المرة التي ارتكب فيها الذنب قد اقترب فيتوب إلي الله ويموت على التوبة»، واستشهد مبروك عطية بالآية الكريمة: «وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ».

مبروك عطية: دعاء القرآن مفتاح التوبة

وأشار «عطية»، إلي أن المسلم قد يرتكب الذنب بسبب نفسه الضعيفة ووسوة الشيطان والنسيان، وذكر دعاء القرآن الكريم الذي يقول «رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين».