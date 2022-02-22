وزير النقل يبحث الربط السككي مع السودان: إمكانياتنا في خدمة الأشقاء

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وزير النقل السوداني المكلف، الدكتور هشام أبوزيد، لمتابعة عدد من مشروعات التعاون المشتركة، وذلك بحضور السفير السوداني في القاهرة، ورؤساء هيئات الموانيء البرية والجافة والنقل النهري ووادي النيل للملاحة النهرية.

الربط السككي بين مصر والسودان

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل، قوة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أنّ وزارة النقل تضع جميع إمكاناتها للتنسيق والتعاون مع الأشقاء السودانين في قطاعات النقل، ثم ناقش الوزيران الربط السككي بين الجانبين، وجرى التأكيد على الانتهاء من أعمال الدراسة الأولية للمشروع، وجرى الاتفاق على المسار من أسوان إلى أبو سمبل بطول 285 كمرحلة اولى، على أن يتم الربط من أبوسمبل إلى وادي حلفا بالسودان كمرحلة ثانية بطول نحو 80 كم، كما تم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة بإنشاء محطة تبادلية في دولة السودان.

وأعدت الهيئه القومية لسكك حديد مصر، نموذجا لمحطة تبادلية موضحا بها الأرصفة والسكك، على أن يتم استخدامها لنقل الركاب والبضائع بجميع أنواعها، وتصلح لأنشطة التبادل التجاري الحالية والتوسعات المستقبلية في حجم التجارة بين البلدين، بغرض تقليل نفقات مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، وتقليل المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع.

تعاون مصري سوداني في أعمال إنشاءات وصيانة أرصفة الموانئ البحرية

كما شهد اللقاء، استعراض الاتفاق بين الجانبين على عقد جديد لصيانة وإصلاح 4 قاطرات سكك حديد سودانية بورش إيرماس التابعة لهيئة السكة الحديد المصرية، بناء على طلب الجانب السوداني، وفي مجال بحري، أعرب الجانب السوداني عن اهتمامه بالتعاون مع الجانب المصري في أعمال الإنشاءات والصيانة الخاصة بأرصفة الموانئ البحرية، حيث أكد وزير النقل المصري، أنّ إمكانات الموانئ المصرية وقطاع النقل البحري في خدمة الأشقاء السودانيين.

واستعرض الجانبان البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ أعمال تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وتنفيذ خطط عاجلة لتطوير الهيئة، وإعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية، وإعادة تأهيل العاملين ودعم الهيئة بكوادر فنية متخصصة، مع التأكيد على سرعة البدء في تطوير رصيف وادي حلفا، وتطوير الخط الملاحي (أسوان - وادي حلفا)، لتحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال نقل الركاب والبضائع بين الجانبين.

وفي مجال الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، جرى التباحث بشأن ضرورة إنشاء منطقتين لوجيستيتين في مينائي قسطل وارقين البريين على الحدود المصرية السودانية، لتحقيق نقلة نوعية كبيرة في حركه التجارة بين الجانبين.