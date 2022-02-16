وزير النقل يدعو الشركات العالمية للاستثمار في السكة الحديد: قطاع واعد

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، مع إيريك إيبي، رئيس شركة هاتشيسون، في مقر وزارة النقل، بحضور كليمينس شانج، المدير التنفيذي لشركة هاتشسون لأوروبا ومصر، وممثلي الشركة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجيستات، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل وشركة هاتشيسون بورتس ديفلوبمنت ليمتد الصينية بتاريخ 10 نوفمبر 2021 على هامش مؤتمر TRANSMEA2021 بشأن التعاون المشترك في مجال إدارة وتشغيل محطتي الحاويات برصيف 100 في ميناء الدخيلة وبميناء السخنة بمصر.

وتناول الاجتماع متابعة المناقشات والمفاوضات والاتفاق على الشروط والأحكام الرئيسية والضوابط الحاكمة لشكل الشراكة بين الجانبين، للوصول إلى اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتي الحاويات المشار اليهما أعلاه، بعد انتهاء فترة الامتياز، وجرى الاتفاق على الإطار العام لشكل التعاون والخطوات التنفيذية خلال الفترة المقبلة.

تطوير الموانئ المصرية بمواصفات عالمية

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع، أهمية الشراكة والخطوات التنفيذية المتسارعة للوصول لتوقيع العقد النهائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنّ الموانئ المصرية بما تشمله من بنية تحتية يتم تطويرها وتحديها وفقا لأحدث النظم العالمية، وأنّ مشروع إنشاء رصيف 100 يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، وأنّه سيتم إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض والحاويات على «رصيف 100» بميناء الدخيلة.

وأوضح الوزير أنّ المشروع يساهم في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة، كما أنّ مشروع رصيف حاويات بميناء السخنة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة، وفق أحدث النظم العالمية، ليكون من أهم الموانئ المصرية المحورية في البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا.

فرص استثمارية واعدة في السكك الحديد

وأشار وزير النقل خلال الاجتماع، إلى أنّ فرصا استثمارية واعدة في جميع المجالات بمصر في السكك الحديدية والنقل البري والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، داعيا المستثمرين الدوليين والمحليين للاستثمار بها، خاصة وأنّ المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.

من جانبه، أعرب إيريك إيبي، عن سعادته بالتعاون والشراكة، مؤكدا الحرص على الاستثمار في قطاع النقل البحري بمصر، الذي يشهد تطورا كبيرا، كما أكد أنّ الشركة فخورة بالتعاون مع وزارة النقل في مشروعين من أهم مشروعات النقل البحري بمصر.

وفي سياق متصل، أكد كليمينس شانج، تطلع الشركة للوصول الى توقيع اتفاق في اقرب وقت، الذي يعد تجسيدا لعلاقة قوية بين الجانبين في مجال النقل البحري، وأن تكون هاتين المحطتين نواة لمشروعات متكاملة تشمل ربط المحطتين بموانئ جافة ومراكز لوجيستسة داخل مصر، باستخدام النقل متعدد الوسائط «بري - سككي»، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر.

دعء شانج، وزير النقل المصري، لزيارة إحدى محطات الشركة في أوروبا، مثل محطة هاتسون في نوتردام، كما أوضح ممثلي الشركة، أنّ هناك العديد من الخطوط الملاحية الدولية التي أبدت رغبتها في المشاركة في الاستثمار بمصر، وجار التفاوض بهذا الشأن.