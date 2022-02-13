وزير النقل: القطار الكهربائي ينفذ بمواصفات عالمية.. وافتتاحه قريبا

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، تواصل التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف، «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - 6 أكتوبر»، لافتا إلى أنه يتابع التجهيزات النهائية لتشغيل القطار الكهربائي، موضحا أن الوزارة تعمل على إدخال وسائل مواصلات حديثة في مصر، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

وزير النقل: القطار الكهربائي ينفذ بمواصفات عالمية

وقال الوزير، لـ«الوطن»، إن القطار الكهربائي الخفيف LRT، ينفذ بمواصفات عالمية، لتقديم خدمات متميزة لجميع مرتادي من الركاب، لافتا إلى أنه سيتم افتتاحه أمام الجمهور قريبا، وذلك بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي، للتأكد من سلامة السكة ونظم كهربة الإشارات والاتصالات ووحدة التحكم المركزي، موضحا أن ورشة القطار الكهربائي بمدينة بدر تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا.

وزير النقل: 227 مليون دولار تكلفة 22 قطار كهربائي

وأكد كامل الوزير، على أنه سيتم توريد 22 قطارا كهربائيا، بتكلفة إجمالية 227 مليون دولار، مشيرا إلى أنه وصل حتى الآن 12 قطار، حيث يتكون كل قطار من 6 عربات، وجار شحن الـ10 قطارات المتبقية، والتي تصل تباعاً وفقا للمواعيد المخططة، موضحا أنه لم يتم تحديد سعر تذكرة القطار الكهربائي حتى الآن.

وزير النقل يتابع جاهزية أعمال القطار الكهربائي

وأوضح وزير النقل، أنه خلال جولته التفقدية لمشروع القطار الكهربائي، أطلع على الأعمال الكهروميكانيكية‬،‫ والتحكم ونظم الإشارات‬،‫ والقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات، إضافة إلى جاهزية مناطق انتظار السيارات بجانب كل محطات المشروع، وكباري المشاة التي يتم تنفيذها تيسيرا على ‏المواطنين، علاوة على مخطط استغلال المحطات تجارياً؛ لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.

وزير النقل: القطار الكهربائي يسير بشكل أساسي عبر المدن الجديدة

وأضاف الوزير، أن القطار الكهربائي الخفيف LRT، يسير بشكل أساسي عبر المدن الجديدة بشرق القاهرة ويربط السلام عبر المحطة التبادلية عدلي منصور بمدن العبور والشروق وبدر والروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس، منوها إلى أن القطار الكهربائي الخفيف سينطلق إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويمر بمدينة بدر وهليوبوليس الجديدة والشروق والرحاب والمستقبل.