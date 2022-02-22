مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين لمكافحة الإرهاب للجنة الدستورية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، قرارين جمهوريين بشأن الموافقة على اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما:

إحالة قرارين جمهوريين للجنة الدستورية بالنواب

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر «تايب»، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

وجرى إحالة القرارين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.