«دستورية النواب» توافق على اتفاقية لشراء آلات للسكة الحديد بـ8 ملايين يورو

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد الآن برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على اتفاقيتين دوليتين تم إحالتهما من المجلس؛ للتأكد من تطابقهما مع الدستور والقانون.

واختصت الاتفاقية الأولى بقرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط الموقعة في القاهرة.

وشملت الثانية؛ قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات والاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بشراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين آخرتين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة «ثقل الاتزان»، وتنميطها الموقع بتاريخ 28-7-2021، وذلك لعدم وجود ما يخالف الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بهما.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وانطلقت فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، صباح اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور الغالبية من أعضاء المجلس، وشهدت مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، وبدأ المجلس جلسته بإحالة عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة ومشروعات الحكومة؛ باعتماد عدد من الحسابات الختامية لعدد من قطاعات الدولة.

قانون تأمين وحماية المنشآت العامة

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية دائما وليس بمدة محددة.