الحكومة تنفي زيادة قوائم انتظار مرضى الجراحات: المبادرة الرئاسية لم تتوقف

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة قوائم انتظار مرضى الجراحات بالمستشفيات، نتيجة لتوقف المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

وأوضح المركز، أنّه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّه لا صحة لزيادة قوائم انتظار المرضى بالمستشفيات، نتيجة توقف عمل المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

القضاء على قوائم الانتظار

وشددت وزارة الصحة والسكان بحسب بيان عن المركز، على استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحرجة، حيث نجحت في إجراء أكثر من مليون عملية جراحية مجانا منذ انطلاقها وحتى الآن، مع تخصيص مسارات آمنة للمرضى بالمستشفيات خلال جائحة كورونا لاستمرار تقديم خدمات المبادرة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.

معدل الإنجاز في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وأوضحت الوزارة، أنّ معدل الإنجاز خلال شهر يناير الماضي 2022، وصل إلى التعامل مع 37 ألفًا و300 حالة وإجراء التدخلات الجراحية لهم ضمن المبادرة، ويتراوح معدل الإنجاز اليومي بالمبادرة بين 1600 إلى 1800حالة يوميا، كما تم خفض متوسط الانتظار لمختلف التخصصات الجراحية داخل المستشفيات إلى 5 أيام فقط، ويصل الحد الأقصى إلى 15 يوما، بينما تحتاج بعض الحالات وقتا أطول حسب حالة المريض ونوع العملية حرصًا على سلامة المرضى، مُشيرةً إلى ضم مستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد للعمل ضمن المبادرة، لتوسيع قاعدة العمل بالمبادرة وتقديم الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لعدد أكبر من المواطنين.

تكلفة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وصلت لـ9 مليارات جنيه

وفي سياق متصل، تجاوزت تكلفة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية 9 مليارات جنيه حتى الآن، وبدأت المبادرة بـ9 تخصصات وارتفعت إلى 14 حاليا، وتشمل جراحة الأورام والعظام، والعيون، والمخ والأعصاب، والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية، وزراعة القوقعة، زراعة الكبد، زراعة الكلى، القسطرة المخية، القسطرة القلبية، وعمليات القلب المفتوح.

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