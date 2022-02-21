نقيب المهندسين: عضوية نقابتنا تبدأ بحديثي التخرج حتى رئيس الوزراء

أكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين والمرشح على منصب النقيب، ضمن قائمة «مهندسون في حب مصر»، أن نقابة المهندسين من أعرق نقابات مصر، ويبلغ عدد أعضائها حوالي 830 ألف عضو، وجمعيتها العمومية تبدأ من مهندس حديث التخرج، وتنتهي برئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن النقابة تحظى بأهمية كبيرة، حيث أن كل مكاتب الاستشارات الهندسية لابد أن تحصل على ترخيص من النقابة.

وأضاف نقيب المهندسين، خلال لقائه مع عدد من المهندسين بمحافظة دمياط اليوم الاثنين، أن «نقابة المهندسين كيان حساس، لو أُحسن استخدامه لحققنا كل أهدافنا»، مشيراً إلى أنه عندما جاء للنقابة فى عام 2018، كانت علاقة النقابة بالحكومة متقطعة تماماًً، وأضاف: «بدأنا نصحح علاقتنا بالدولة، علشان مطالب المهندسين تتحقق، وبالفعل الدولة استدعتنا في القوانين الخاصة بالتصالح ومخالفات المباني، وقدمنا نماذج محترمة ومؤمنة غير قابلة للتزييف».

وأكد «ضاحي» أن نقابة المهندسين تُعد جهة استشارية للدولة في تخصصها، ومن أبرز مشروعات الاستشارات المقدمة ملف التصالحات واشتراطات البناء، وأضاف نقيب المهندسين أنه تسلم النقابة وكان رصيد صندوقها 200 مليون جنيه.

تكلفة المعاشات مليار و200 مليون جنيه سنوياً

وأضاف نقيب المهندسين أن المعاشات الشهرية المطالبة بها النقابة 120 مليون جنيه، بإجمالي مليار و200 مليون جنيه سنوياً، وكان لابد من البحث عن فرص الاستثمار لتعظيم دخل النقابة، لافتاً إلى أنه من أبرز الاستثمارات شركة المهندس للتأمين، وشركة للدهانات، وتابع: «طلبت أن أكون عضو مجلس إدارة بالشركة بدون أي مميزات مالية، لكن لتطوير فكر الاستثمار، ونتوجه الآن للاستثمار في القطاع الطبي، من خلال مستشفى يقدم خدمة طبية لأعضاء النقابة وأيضاً للاستثمار».

أرباح من 15 إلى 20% لمستشفى المهندسين

أما بخصوص مستشفى بدر، فقد جرى إعداد دراسة جدوى اقتصادية من أجل تحويله إلى مستشفى استثمارى، مؤكداً أن دراسة الجدوى أكدت أن المستشفى سيحقق ربحاً من 15 إلى 20% فى أسوأ الحالات، مشيراً إلى أن الدراسة اعتمدت على عدة محاور، منها الطرق المؤدية إلى موقع المستشفى، وتكلفة العلاج للأسرة، وأنواع الأمراض الموجودة، مشيراً لإلى أن تكلفة إنشاء المستشفى تصل إلى 530 مليون جنيه، وتنفذ شركة المقاولين العرب الهيكل الخرساني بقيمة 290 مليون جنيه.

حماية المهندسين في الداخل والخارج

وأشار «ضاحي» إلى أن النقابة تسعى لحماية المهندسين في مواقع عملهم، وأيضاً حمايتهم خارج وداخل مصر، لافتاً إلى أن من أهم القضايا هي الحكم بالإعدام على المهندس «علي أبو القاسم»، في المملكة العربية السعودية، وأضاف: «نجحنا بفضل الله في إثبات عدم تورطه، وتم إلغاء حكم الإعدام، وصدر ضده حكم مخفف، وأيضاً تطوير الخدمات والارتقاء بمستوى النقابات الفرعية، وإنشاء نقابات فرعية جديدة تليق بالمهندسين.