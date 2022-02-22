أوبر تطلق خدمة «باص الشركات» من مصر للمرة الثانية على مستوى العالم

أعلنت شركة «أوبر»، اليوم، عن توسع خدماتها لتشمل «أوبر باص للشركات»، في مصر لأول مرة على مستوى العالم، والتي تقدم برامج مصممة خصيصاً لتيسير تنقل الموظفين والعاملين بالشركات بصورة يومية من خلال أوبر باص، وتم إطلاق الخدمة أيضاً بهدف مواجهة الاختناقات المرورية في القاهرة، وذلك عبر تقليل عدد السيارات في الشوارع.

تقدم الخدمة مزايا على تطبيق أوبر للركاب والشركات، بما في ذلك تعقب الرحلة، وخصائص السلامة بالتطبيق، وخاصية التحقق من سلامة الرحلة لتتبع ما إذا كان هناك توقف طويل وغير متوقع أثناء الرحلة، إلى جانب إتاحة خدمات دعم عملاء أوبر، حال حدوث عطل غير متوقع في الرحلة، من خلال توفير رحلة مجانية من «أوبر X»، بشكل أوتوماتيكي لكل موظف، وذلك لضمان تجربة تنقل يعتمد عليها عبر توظيف كافة خدمات المنصة، كما يمكن للركاب حجز مقاعدهم بأنفسهم على الخطوط المتوفرة، أو من خلال تتبع الرحلات التي قامت شركتهم بحجزها مسبقًا.

إطلاق خدمة أوبر باص للشركات لأول مرة عالمياً من مصر

وقال أحمد خليل، المدير العام لشركة أوبر مصر: «نتشرف بإطلاق خدمة أوبر باص للشركات لأول مرة عالميًا من مصر، حيث يتكرر اختيارها لطرح خدمة عالمية للمرة الثانية، بعد إطلاق منتج أوبر باص في 2018، ما يؤكد أن مصر مركزاً للابتكار التكنولوجي».

يأتي هذا الإطلاق كخطوة إضافية للمساهمة في تيسير التنقل، حيث تهدف الخدمة إلى مساعدة الشركات على تحسين لوجستيات النقل الخاصة بها باستغلال تكنولوجيا أوبر، وذلك عبر إعادة تصميم الانتقال اليومي الخالي من المتاعب لموظفيهم والعاملين لديهم فضلا عن الحفاظ على البيئة وتحسين التخطيط العمراني عبر تقليل آثار الاختناق المروري وأماكن انتظار السيارات.

وأضاف خليل: «نحن سعداء بالتعاون مع رائد الصناعة نيسان موتورز إيجيبت لتقديم حلول مدعومة بالتكنولوجيا كي نحسن من اعتمادية ومرونة برامج الانتقال الخاصة بهم، ونتطلع قدماً نحو دعم المزيد من الشركات في المستقبل القريب عبر تقديم حلول تكنولوجية للتنقل».

إطلاق خدمة «أوبر باص للشركات» رسميًا

وقررت الشركة إطلاق خدمة «أوبر باص للشركات»، رسميًا بعد أن أثبتت نجاحها بمعدل نمو تضاعف 12.9 مرة خلال مرحلة الإطلاق الأولية، وتُقدَم الخدمة حالياً إلى رواد العديد من القطاعات، والتي تتضمن القطاع المصرفي والخدمات المهنية، قطاع التكنولوجيا، وصناعات المرافق، وتتوسع الآن بالدخول في قطاع السيارات عبر توقيع شراكة ضخمة مع نيسان موتورز إيجيبت عن طريق تصميم أكثر من 65 خطا لتسهيل حركة 1000 موظف من وإلى مصنع نيسان بمدينة السادس من أكتوبر.

سلامة وصحة موظفي نيسان إحدى أهم أولوياتنا

وقال شريف الدسوقي ،العضو المنتدب لشركة نيسان موتورز إيجيبت: «سلامة وصحة موظفي نيسان إحدى أهم أولوياتنا، ويهدف تعاوننا مع أوبر باص للشركات إلى تحسين انتقال موظفينا من وإلى العمل»، وأضاف أن اختيار شركة خدمات تنقل محترفة مثل أوبر باص للشركات يضمن راحة موظفينا عند انتقالهم وبلا أي متاعب.