سوق النقل التشاركي يتسع في مصر بدخول منافسين جدد لـ«أوبر» و«كريم»

عززت شركات النقل التشاركي وجودها في مصر، من خلال إطلاق شركة «ديدي» للنقل خدماتها في كل من الإسكندرية والقاهرة؛ ليتسع السوق بدخول لاعب جديد ينافس كلا من شركتي «أوبر» و«كريم» في حصتيهما السوقية.

الاثنين.. أول أيام عمل «ديدي» بالعاصمة القاهرة

وبدأ تطبيق النقل التشاركي الصيني «ديدي»، أول أيام عمله في العاصمة المصرية «القاهرة»، أمس، وذلك بعد أشهر قليلة من دخول «ديدي» سوق النقل التشاركي في مصر؛ بإطلاق خدماتها في الإسكندرية.

وأطلقت «ديدي»، خدماتها رسميا في مصر والشرق الأوسط، من مدينة الإسكندرية، عبر تقديم خدمات «وصلني» و«وصلني بلس» و«ديدي إكسبرس»، فيما تساهم «أوبر» بحصة 12% في ديدي الصينية.

يجدر الإشارة إلى أنَّ «ديدي» ليست وحدها أحدث المنافسين؛ فتتنافس العديد من شركات النقل التشاركي العالمية مؤخراً، على دخول السوق المصري، الذي يعد أحد أكبر أسواق الشرق الأوسط وأهمها، بتعداد سكان تخطى حاجز الـ100 مليون نسمة، غالبيتهم في الفئة العمرية للشباب.

«زووم كار» تدشن أولى خدماتها بالشرق الأوسط

فيما ظهر لاعب جديد ومنافس قوي لـ شركات النقل التشاركي؛ وهو شركة «زووم كار» الهندية للسيارات ذاتية القيادة، بتدشين أولى خدماتها رسمياً بمصر، وذلك في إطار التوسع بأعمالها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، متوقعة انضمام 5 آلاف سيارة في مارس 2022، وتحقيق 20 ألف سيارة بنهاية العام الجاري.

كما رصدت استثمارات بقيمة 25 مليون دولار، مستهدفة التوسع في «الإسكندرية» و«شرم الشيخ» و«الغردقة» و«الدقهلية» و«الغربية»، بجانب «القاهرة».

وصرح المدير التنفيذي والشريك المؤسس لـ «زووم كار» جريج موران، خلال مؤتمر صحفي العام الماضي، بأنَّ شركته تستهدف التوسع في مصر؛ باعتبارها سوقا واعدة ومثالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتقديم خدمة مشاركة السيارات، مستنداً في ذلك إلى انخفاض معدلات امتلاك السيارات الشخصية بها.