دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب 2022.. «اللهم اجعل القرآن ربيع صدري»

ليلة الإسراء والمعراج واحدة من خير ليالي العام، وشهدت محركات البحث، عمليات بحث مكثفة عن دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب 2022، نظرًا لفضل هذه الليلة الكبير، فيسعى العديد من المسلمين إلى اغتنامها بالتقرب إلى الله، بالعبادة والدعاء والصلاة، وفعل يرضي الله عز وجل، ويزيد من مرتبة العبد عند ربه.

الصلاة على النبي ودعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب 2022

وعن دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب 2022، أشارت دار الإفتاء على موقعها الرسمي إلى أن هناك العديد من الأدعية التي يحبذ على المسلم ترديدها في هذه الليلة المباركة، ومنها استفتاح اليلة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء بقوله تعال: «اللهم إنك جبرت بخاطر سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وغسلت أحزانه بالإسراء والمعراج وجبرت خاطره في شعبان فولَّيته قبلةً ترضاها وأعلنت على الملأ أنك وملائكتك تصلون عليه وأمرتنا بالصلاة والسلام عليه صل الله عليه وسلم، أسألك يا الله أن تجبر بخاطرنا جبرًا يليق بقدرتك وعظمتك وكرمك يا الله وأن تتقبل دعائنا وأن تعطينا سؤالنا وأن تبلغنا رمضان، ونحن بأحسن حال وأن تدخلنا الجنة برحمتك بصحبة نبينا وحبيبنا محمد».

دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب 2022

ودعاء ليلة الاسراء والمعراج مكتوب 2022 هو: «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي».

كما يعد دعاء: «يا رب استودعك أدعيه فاض بها قلبي فاستجب لي يا لله اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء وأدفع عنا كل هم وغم وبلاء واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين»، ضمن الأدعية التي تندرج تحت دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب 2022.