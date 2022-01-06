مواعيد ليلة الإسراء والمعراج والنصف من شعبان وعيد الفطر

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد أيام المواسم الإسلامية خلال العام الهجري 1443 هجري، قائلا:«لكل أمة مواسم دينية تحتفل بها سنويا، و قد تكون أعيادا أو ذكريات حزن أو أيام صوم»، موضحًا أن المعهد سيرصدها للمواطنين، وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها، وتزامنها مع أيام الأشهر القمرية والعربية.

أبرز المناسبات الدينية المتبقية في 2022

أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن الأعياد والمناسبات المتبقية للمواطنين خلال السنة الهجرية الجارية، أبرزها ذكرى الإسراء والمعراج «ليلة 27 رجب»، فهي الليلة التي أسرى الله فيها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم رفعه إلى السماء العليا، ووقتهما غير معروفا بالضبط، سوى أنه كان قبل الهجرة بنحو سنة، وجرى العرف على أن يحتفل بها في مصر ليلة 27 من رجب.

مواعيد المناسبات الدينية المتبقية في 2022

- ليلة الإسراء والمعراج 28 فبراير المقبل 2022.

- النصف من شعبان «ليلة 15 شعبان» في 18 مارس 2022.

- ذكرى غزوة بدر «17 رمضان» في 18 إبريل.

وهو يوم مجيد في تاريخ الإسلام، ففيه انتصر المسلمون على كفار قريش وكانت هذه الغزوة بمنطقة عين بدرعلى بعد 150 كيلو .

- ليلة القدر «27 من رمضان»

لا يعرف بالضبط موقع هذه الليلة من الشهر، فهي في الوتر من الليالي العشرة الأخيرة منه.

-عيد الفطر «أول شوال»: 2 مايو 2022

- وقفة يوم عرفة: 8 يوليو 2022

- عيد الأضحى: 9 يوليو 2022