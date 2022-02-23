معهد «الطاروطي» لتحفيظ القرآن.. 5 أدوار أحدها ستديو تسجيل

يعد القرآن الكريم كتاب الله الذي أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله أمته بحفظ القرآن الكريم، حيث إنه سلاح المؤمن، وتحرص الأسرة المصرية على تعليم أبنائهم القرآن الكريم، لذلك يبحث البعض عن معهد تحفيظ القرآن، ومن أماكن تحفيظ القرآن مركز «الطاروطي» لتحفيظ القرآن الكريم، والذي يشرف عليه الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري، وأحد أعلام التلاوة في مصر.

تفاصيل معهد الطاروطي

وكشف الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، تفاصيل مركز «الطاروطي» لتحفيظ القرآن، بأنه فكرة طرأت علي لتأهيل وإعداد الشباب لقراءة لقرآن، وهو مجهود شخصي مني، وهو عبارة عن مبنى 5 أدوار، دورين منهم للمحاضرات، ودورين لتسكين للمغتربين، ودور لأستديو التسجيل، فالمعهد خدمة لأهل القرآن الكريم، وتم تخريج 13 دورة حتى الآن، بمعدل من 30 إلى 40 شخصا في الدورة.

ماذا يقدم معهد الطاروطي؟

وأضاف قارئ الإذاعة المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن في معهد «الطاروطي» يتعلم الطالب أحكام التلاوة والتجويد والمقامات الصوتية، ويتعلم آداب وأخلاقيات وسلوكيات قارئ القرآن الكريم، يتعلم الطالب كيف يتعامل مع الميكروفون، ويتعلم ما يأكله ويشربه وكيف يتنفس ليحافظ على صوته، كما يتم تقديم محاضرات طبية لكيفية المحافظة على الصدر والجهاز الصوتي.

كتاتيب ومعاهد القرآن الكريم في مصر

وأشار «الطاروطي»، إلى أن عدد الكتاتيب الموجودة حاليا لا تكفي، وهي قلت عن السابق بنسبة 100%، وأصبح بعض القرى لا يوجد بها كتاب، كما أن دور الكتاتيب دور عظيم جدا لا يمكن التنازل عنه، ولا الاستخفاف به، فهو من الأشياء التي تعلم الإنسان اللغة والخط، وتساعد على الحفاظ على القرآن الكريم، ومعاهد القرآن لها دور كبير في تأسيس الداعية لأن الداعية لا بد أن يكون متقنا للقرآن وفقده للقرآن يعني فقده لأساس الدعوة.