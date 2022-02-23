عيد ميلاد «البروفيسور» ألفارو مورتي.. العقل المدبر لأكبر عملية سطو

يحتفل اليوم الممثل الإسباني ألفارو مورتي، بعيد ميلاده، حيث وُلد في 23 فبراير 1975، كما استطاع أن يحظى على شهرة واسعة ليس فقط في أسبانيا، وإنما في الوطن العربي، بعد دوره الشهير «البروفيسور»، الذي قدمه خلال أحداث مسلسل «La Casa de Papel».

بدايات ألفارو مورتي الفنية

يُعد ألفارو مورتي، هو ممثل ومخرج مسرحي، ومنتج إسباني، استطاع أن يبدأ مسيرته الفنية من خلال عدة أدوار صغيرة، لتكون البداية مع مسلسل «Central Hospital»، الذي تم عرضه في عام 2000.

ألفارو مورتي يشارك في مسلسل «Planta 25»

كما شارك الممثل الإسباني والمخرج المسرحي ألفارو مورتي، أيضًا في مسلسل «Planta 25»، حيث لعب شخصية «راي»، خلال أحداث هذا العمل الدرامي، بالإضافة إلى تقديمه شخصية «أدولفو»، في مسلسل «Bandolera».

وخلال مسلسل «The Secret of Puente Viejo»، لعب الممثل الإسباني والمخرج المسرحي ألفارو مورتي، شخصية «لوكاس مولينير».

مسلسل «La Casa de Papel»

وعلى الرغم من تقديمه للعديد من الشخصيات، إلا أن الممثل الإسباني والمخرج المسرحي ألفارو مورتي، اشتهر وذاع صيته من خلال المسلسل الإسباني الشهير «La Casa de Papel»، الذي تم عرضه على شبكة «نتفليكس» بجميع أجزائه.

شخصية ألفارو مورتي في مسلسل «La Casa de Papel»

وتُعد شخصية «البروفيسور»، التي جسدها الممثل الإسباني والمخرج المسرحي ألفارو مورتي، خلال أحداث مسلسل «La Casa de Papel»، هي المخططة لعملية السرقة، وذلك من خلال استعانته بثمانية أشخاص لتنفيذ مخططه الذكي، حيث أطلق كل سارق منهم اسم مدينة حول العالم.

بالإضافة إلى أن شخصية «البروفيسور»، التي قدمها ألفارو مورتي، تتميز بـ الغموض، والذكاء، إذ جعل كل من يشاهد مسلسل «La Casa de Papel»، يستبعد أنه يمكن أن يكون هو العقل المدبر لأكبر عملية سطو مسلح في التاريخ.