عقوبة إنشاء وإدارة شبكة إنترنت بلا ترخيص.. خبير قانوني يشرح تفاصيل «الحبس والغرامة»

ضبطت الأجهزة الأمنية أمس، أحد الأشخاص يقوم بإدارة شبكة إنترنت مخالفة في محافظة الجيزة،، لتقديم خدامتها للعامة والإعلان والترويج لها، مقابل مبالغ مالية بشكل شهري من المستخدمين للحصول على الخدمة، وذلك دون تراخيص من الجهات المعنية.

الحبس والغرامة عقوبة شبكات الانترنت المخالفة

وأوضحت دينا المقدم، المستشارة القانونية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، في تصريح خاص لـ«الوطن» العقوبات القانونية التي ينص عليها القانون المصري لمن يقوم بإنشاء وإدارة شباكات انترنت مخالفة، حيث قالت: «جاء في المادة رقم 13 من القانون رقم 175 لسنه 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أن عقوبة هذا الفعل تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه».

وأشارت المقدم إلى مادة القانون التي جاء في نصها ما يلي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى».

السجن المشدد إذا كان الهدف هو الإضرار بالأمن القومي

وفي سياق متصل، قال محمود الحديدي، المحامي، لـ«الوطن»، أنه إذا كان الغرض من الترويج وإنشاء شبكات إنترنت مخالفة هو الإضرار بالأمن القومي للبلاد، يعاقب الفاعل بالحبس والغرامة، وفقا للقانون، موضحا: «في بعض الأحيان تكون الشبكات المخالفة غرضها الإضرار بالأمن القومي في البلاد، ويعاقب الفاعل وقتها بالسجن المشدد».

وأشار المحامي إلى المادة 24 من قانون 175 لسنه 2018، التي تنص على:

«إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المشدد.»