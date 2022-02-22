التضامن تبحث ملفات الحماية الاجتماعية ودعم «الأولى بالرعاية» مع وزير التنمية الأردني

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أيمن المفلح، وزير التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، في حضور أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع المدني، والدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، ومجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

ملفات الحماية الاجتماعية

وشهد اللقاء بحث سبل التعاون بين الوزارتين في ظل العلاقات القوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، حيث استعرضت وزيرة التضامن رؤية الوزارة في ملفات الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية والتنمية الاجتماعية وتنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وتبادل الطرفان الحديث حول منظومة الحماية الاجتماعية وقواعد البيانات الموحدة، وسبل التحقق الدوري من صحة البيانات، وآليات التنسيق مع الجهات الحكومية لتكامل خدمات الحماية الاجتماعية، والانتهاء من استراتيجية موحدة لسبل الدعم وللحماية الاجتماعية.

دعم سياسي لمؤسسات العمل الأهلي في مصر

وأكدت القباج دعم القيادة السياسية لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، وإعلان رئيس الجمهورية 2022 عامًا للمجتمع المدني، وما سبق ذلك من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمزايا التي أقرها القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشارت الوزيرة إلى ملف الرعاية البديلة الذي توليه الوزارة اهتماما خاصا في هذه الآونة، لاسيما أنّ وزارة التضامن الاجتماعي أجرت منذ أيام الحوار المجتمعي الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة وما يتضمنه من مزايا تهدف حماية الأبناء كريمي ومعلومي النسب.

حماية الأطفال من الخطر

وتطرق النقاش لسبل حماية الأطفال من الخطر وإقرار آليات حمايتهم من الإساءة بأنواعها بما يشمل قواعد العدالة التصالحية، عوضا عن المنهج العقابي المؤدي لتقييد حرياتهم، وذلك لتحقيق المصلحة الفضلى لنشأتهم ورعايتهم ونماءهم.

وحقق الأردن نجاحا في هذا المجال، ولذلك جرى تضمين ذلك في مجالات التعاون، هذا إلى جانب بحث سبل الاستفادة من تجربة الدولتين في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وجهود دمجهم في المجتمع، ومشاركتهم في مناحي الحياة كافة.

يذكر أنّ مصر والأردن لديهما أسر منتجة في مجال الحرف التراثية باستخدام المنتجات البيئية، خاصة أنّ هناك جهودًا حالية لعمل ربط مباشر بين ملفات الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، ليتسنى تخريج الأسر من الاعتماد الكلي على الدعم بأشكاله كافة، إلى الإنتاج، مع الاستفادة ببعض أنواع الدعم أو التخلي عنه كلية، فتطرق النقاش لملف معارض المنتجات الحرفية وسبل عقدها بين البلدين، خاصة أنّه من المخطط عقد معرض مشترك لوزارات التنمية في الدول العربية تحت مظلة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وأكد الوزير أيمن مفلح، التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال ميكنة منظومة العمل الأهلي، وحرص الأردن الشقيق من الاستفادة من هذا المجال، إضافة إلى تبادل المناهج الناجحة وأدوات العمل في المجالات التي تم مناقشتها.

وفي نهاية اللقاء، حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على إهداء وزير التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية درع الوزارة تكريما لمجهوداته.