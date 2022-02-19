«extra news» تستعرض جولة وزيرة التضامن لمشروعات «حياة كريمة» بالدقهلية

استعرضت قناة «extra news»، تقريرًا تليفزيونيًا لجولة ميدانية خاضتها الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في محافظة الدقهلية، لتتفقد عددا من المشروعات التابعة للوزارة وذلك في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

التمكين الاقتصادي للطلاب وبناء الشخصية لرؤية مصر 2030

البداية كانت بافتتاح مستشفى الهلال الأحمر بالدقهلية بعد تطويرها، والتي تشمل عددا من العيادات مختلفة التخصصات، فضلًا عن غرف عمليات ومعامل تحاليل، ثم انتقلت إلى جامعة المنصورة لافتتاح مقر لوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة وهي التي تهدف لتقديم مختلف الخدمات لطلبة الجامعة، وأنشطة تهدف لتمكين الاقتصادي للطلاب وبناء شخصية لرؤية مصر 2030.

وزيرة التضامن تتفقد معسكر «قادرون باختلاف»

وتم توقيع بروتوكول مع الجامعة يهدف لتدريب الطلاب الدارسين والخارجين من الجامعات في أخر عامين على مهن مختلفة وأيضا قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتفقد معسكر «قادرون باختلاف» بالجامعة والذي تنفذه وحدة التضامن والذي يهدف لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على الإسعافات الأولية ليتمكنوا من حماية أنفسهم من أي طوارئ وتدريبهم على حماية الأخرين من أي خطر.

واختتمت الدكتورة نيفين القباج، الجولة الميدانية بلقاء مسؤولي الجمعيات الأهلية المتعاونة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لبحث تنفيذ أهداف المرحلة الثانية من هذه المبادرة في محافظة الدقهلية، حيث إن المرحلة الأولي في مركز شربين في 26 قرية وبصدد تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة تلك المبادرة الأضخم والأكبر والذي اعتبرت لتغيير قاطني الريف المصري من أهلينا