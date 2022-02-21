«التضامن» تفتتح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية بمشاركة 300 عارض.. الخميس

تفتتح وزارة التضامن الاجتماعي، معرض «ديارنا» للحرف اليدوية، بدءًا من يوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022، وحتى 7 مارس 2022، وذلك بكايرو فيستفال سيتي مول، حيث يضم المعرض مختلف المعروضات اليدوية والتراثية.

المعرض يضم منتجات الحرف اليدوية

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى على صفحتها الرسمية «فيسبوك»، على أن «النوبة» ستكون ضيفة شرف المعرض، مشيرة إلى أن المعرض يضم منتجات الحرف اليدوية من المفروشات والإكسسوار المنزلي والكليم والسجاد والصدف والنحاس من حرفيي المحافظات المختلفة، لافتة إلى أن المعرض يأتى في إطار التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتساهم في التمكين الاقتصادي للأسر بهدف تحسين مستوى معيشتها.

من جانبه قال عادل البكساوى، مستشار وزارة التضامن للتسويق والمعارض، لـ«الوطن» أن هناك 300 عارض يشاركون فى معرض ديارنا من مختلف المحافظات.

شروط الالتحاق بالأسر المنتجة

وأوضحت وزارة التضامن أنه يتم إعداد الأسر المنتجة وتأهيلها وتدريبها لإكسابها مهارات حرفية ويدوية للعمل على زيادة دخل الأسر، لافتة إلى أن هناك عدة شروط للالتحاق بالأسر المنتجة تتمثل فيما يلي:

- يكون مصري الجنسية.

- لا يقل سن الشخص المتقدم لمشروعات الأسر المنتجة عن 18 سنة وقت تقديم الطلب، باستثناء خريجي مراكز إعداد الأسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.

- أن يكون ملما بمبادىء القراءة والكتابة والحساب، أو أن يتعهد بالالتحاق ببرامج محو الأمية.

- من أبرز شروط الالتحاق بالأسر المنتحة، أن يقدم الطالب الضمان الذي يقبله مجلس إدارة الجمعية المسند إليها تنفيذ المشروع.

- أن يقبل الشروط الخاصة بالتعاقد مع الجمعية المنفذة للمشروع.