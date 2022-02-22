ماذا حدث لمراكب الشمس بعد نقلها؟.. المشرف العام على المتحف المصري يجيب

كشف اللواء عاطف مفتاح المشرف على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، تطورات العمل بمتحف مراكب خوفو المعروفة إعلاميا باسم «مراكب الشمس»، التي نقلت من الهرم في أغسطس الماضي إلى موقعها الجديد بمتحف ذي مبنى منفصل ملحق بالمبنى الرئيسي للمتحف المصري الكبير بالجيزة.

انتهاء العمل هندسيا بالمتحف الجديد

وقال المشرف العام على المتحف المصري الكبير في تصريحات إلى «الوطن»: «انتهى العمل هندسيا بالكامل في الهيكل الخارجي للمتحف الواقع جنوب المبنى الرئيسي للمتحف ومنفصل عنه، وبدأ العمل في الوقت الحالي على التشطيب الداخلي وسيناريو العرض المتحفي للمركبين، الأولى التي نقلت من متحف مراكب الشمس بالهرم دون تفكيكها، والثانية التي انتهى العمل في استخراجها من موقع اكتشافها بجوار الهرم حيث تم نقل أخشابها منفردة بعد معالجتها أوليا ثم ترميمها استعدادا لتجميعها داخل المتحف الجديد الملحق بالمتحف المصري الكبير».

موعد الافتتاح لمتحف مراكب الشمس

وعن الموعد المبدئي لافتتاح متحف مراكب الشمس قال مفتاح: «نأمل أن يلحق المتحف بافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث يجري العمل حاليا على قدم وساق لإنهاء العمل بالمتحف بأيد مصرية من مهندسي وعمال المتحف الأكفاء الذين يسابقون الزمن للحاق بحفل الافتتاح وسيكون المتحف بمثابة مفاجأة من مفاجآت هرم مصر الرابع المتحف المصري الكبير، حيث وضعت سيناريوهات للعرض المتحفي للمركبين باستخدام الإضاءة والعروض ثلاثية الأبعاد بحيث تظهر المركب وكأنها تبحر من جديد».

كانت المركب الأولى قد نقلت في أغسطس الماضي في عملية استغرقت 24 ساعة ما بين دخول العربة البلجيكية التي تم الاستعانة بها خصيصا لنقل الحاوية التي أحاطت بالمركب دون تفكيكها حيث تخطت المركب العديد من العقبات منها اختلاف منسوب الأرض ما بين هضبة الهرم والطريق العام وارتفاع منسوب الطريق المؤدي للمتحف.