انهيار حسن راتب في قفص «الآثار الكبرى».. والدفاع: محضر الضبط ملفق

دخل حسن راتب، رجال الأعمال المتهم في قضية الآثار الكبرى، في نوبة بكاء أثناء وقوفه داخل قفص الاتهام، وبادر عدد من زملائه الموجودين إلى جواره في القفص، بمواساة وتهدئته أثناء مرافعة دفاعه.

دفاع حسانين: محضر الضبط في القضية ملفق

وقال حسن أبوالعينين، دفاع المتهم الأول علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى، إنّ محضر الضبط الخاص بالقضية كله ملفق، فضلا عن أن الضابط في محضر الضبط وصف الحفر بأنها دائرية وحينما عاينت النيابة الحفر أوضحت أنّها مستطيلة الشكل.

وأضاف أنّ البناء كان عبارة عن «عشة» عليها باب صاج وجنزير، ومقسم من الداخل بحوائط خشبية وله سقف من البلاستيك، ووجد أيضا كنبة و«عشة فراخ» وغرفة بها ماكينة خياطة ودورة مياه وحفرة.

وتابع أنّ اللجنة المشكلة ذكرت أنّ البناء عبارة عن حجرتين ودورة مياه، ولم تذكر الماكينة وكان وصفها خاطئ، ما يعني أنّ الـ3 معاينات في موقع الحفر الأول غير مطابقين تماما، ثم حاول أحد المتهمين التحدث مع رئيس المحكمة، لكنه لم يسمح له.

الدفاع: المعاينة بها مشكلة كبيرة

وأكد دفاع المتهم الأول علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى، أنّ المشكلة الكبيرة في المعاينة التي تمت على الحفر يحدث تغيير بها يوميا، في حين أنّ المتهمين جميعهم محبوسين، مضيفا: «ده بيعني إن في حد تاني بيلعب في الحفر وبيدور على الآثار، وبيعني بردوا إن في حد تاني هو اللي ليه السيطرة المادية على الحفر دي».

ولفت إلى أنّ لجنة المعاينة حين ذهبت إلى مكان الحفر لم تجد ما كان مدونا في محضر الضبط، متسائلا: «يعني هنعاقب الناس المحبوسة دي عشان وهما موجودين في الحبس الحفر كانت بتتغير؟».