دفاع علاء حسانين في قضية الآثار: «الحفر الموجودة عبارة عن خرم في جبل»

دفع حسن أبو العينين المحامي، دفاع المتهم الأول علاء حسانين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الآثار الكبرى»، ببطلان تفتيش المتهم الثالث عز والرابع محمد كامل، قائلا: «تم تفتيش هواتفهم المحمولة، والمفروض أن ده عليه حياتنا الشخصية يبقي إزاي يتم تفتيشه».

بطلان تفتيش هواتف المتهمين

وأضاف: «عشان أحاسب المتهم الأول علاء حسانين اللي هو زعيم العصابة، وباقي المتهمين اللي هما التشكيل لازم يكون في تهريب، وهذا الركن لم يتوفر، إذ ليس هناك تشكيل وذلك بحسب القانون، لأن مش معقول هعمل تشكيل عشان احفر فقط».

وتابع أنه لم يثبت أي اتفاق بين المتهمين جميعهم، والنيابة العامة والضابط لم يثبتوا ذلك، وهناك متهم ضمن التشكيل محبوس على ذمة قضية أخرى منذ عام 2018 والقضية تمت خلال 2021.

دفاع علاء حسانين يطلب براءة موكله

وطلب حسن أبو العينين، دفاع المتهم الأول علاء حسانين، براءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، وترجى من هيئة المحكمة أن تنظر لدليل براءة المتهمين، وذلك لأن الحفر الموجودة عبارة عن خرم في جبل، وأحد الحفر كانت عبارة عن مقلب للقمامة.

كما دفع بانتفاء أركان إتلاف الآثار الموجودة، إذا أنه ليست هناك جريمة إتلاف آثار عمد ولم يتوفر فيها الركن المادي والمعنوي، فضلا عن عدم توافر دليل بالأوراق على تزييف المتهم للآثار، ولم تقدم النيابة العامة جريمة الاحتيال لأنه لم يكن هناك طرف آخر.