نائب وزير الإسكان: انتهينا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إعلانات الطرق

أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، اليوم، إنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

وأشار «عباس» إلى أنه تم عرض اللائحة على مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن يصدرها المجلس خلال اجتماعه غدا الأربعاء.

قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بهدف إصلاح منظومة إعلانات الطرق من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، وفك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا الشأن، ومنهجية إعداد اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وتصدي أجهزة الدولة المعنية بهذا الشأن لظاهرة الكتابة على جدران الممتلكات العامة والخاصة، والقضاء على عشوائية الإعلانات.

10 مواد تشمل إجراءات تنظيمية

وشدد نائب وزير الإسكان على أن اللائحة التنفيذية تتضمن 10 مواد تشمل إجراءات تنظيمية لكل التفاصيل المتعلقة بالإعلانات والتراخيص والتقديم الإلكترني، وتحدد المدد الزمنية لكل إجراء.

وتابع: «بعد تطبيق القانون وصدور لائحته التنفيذية، قد تواجه المنظومة إشكاليات في التطبيق، وإذا حدث ذلك يتم التحديث وتلافي أي معوقات».